Niekontrolowana jazda, uderzenie w ścianę i wybuch. Policyjne nagranie

Potężna eksplozja gazu uchwycona przez kamerę

19.04 | Potężna eksplozja w jednym z domów w Hurst, niedaleko Dallas w Teksasie. Kierowca samochodu stracił kontrolę, uderzył w ścianę domu i uszkodził instalację gazową. Kiedy na miejsce przyjechała policja, doszło do wybuchu. Ranne zostały trzy osoby znajdujące się w domu, w tym jedna ciężko, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

