Podpalili konsulat. "Chcieli zniszczyć historyczne relacje obu krajów"

Video: PAP/EPA/MURTAJA LATEEF

Antyrządowe protesty w Iraku

27.11 | W trakcie wtorkowych protestów w stolicy Iraku siły bezpieczeństwa otworzyły ogień do demonstrantów, zabijając jedną osobę i raniąc 21. W południowych prowincjach kraju antyrządowi manifestanci blokowali drogi, ustawiając zapory z płonących opon - poinformowali przedstawiciele irackich władz. Tego samego dnia w Bagdadzie doszło do trzech eksplozji, w których zginęło co najmniej sześć osób, a 15 zostało rannych.

