"Nie uciekam z Ukrainy, bo jestem Bohaterką Ukrainy". Sawczenko zwolniona z aresztu

Uwolnienie Sawczenko "to za mało na odwilż"

Video: TVN24 BiS

25.06. | - Jest to symboliczne zwycięstwo wolności nad niewolą. W tym sensie to odciąża nieco stosunki ukraińsko-rosyjskie. To przejściowa ulga - sam problem napięcia ukraińsko-rosyjskiego nie zniknie, dopóki nie ustanie inwazja rosyjska na terytorium niepodległej Ukrainy - ocenił w TVN24 BiS uwolnienie Nadii Sawczenko eurodeputowany PO Jacek Saryusz-Wolski.

