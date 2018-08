Szef MON: 1 września na Westerplatte bez wojska. To skandal





»

- Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie zaprosił wojska na obchody rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej. Brak Wojska Polskiego na uroczystości na Westerplatte to skandal, sytuacja nie do pomyślenia - oświadczył w czwartek szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

W czwartkowym oświadczeniu minister powiedział, że gdy dowódca Garnizonu Gdańsk zwrócił się do prezydenta Gdańska o rozmowę w sprawie braku przedstawicieli armii podczas uroczystości, nie został przyjęty.

- Jest to skandal, to sytuacja nie do pomyślenia. Przypominam prezydentowi Gdańska, że Gdańsk jest częścią Rzeczpospolitej Polskiej, a Westerplatte to miejsce, które jest symbolicznym miejscem pokazującym męstwo polskiego żołnierza, Westerplatte to miejsce symboliczne, to na Westerplatte odbyła się pierwsza bitwa w czasie II wojny światowej - mówił szef MON. - Prezydent tego miasta nie ma prawa do zawłaszczania historii Polski, nie ma prawa do traktowania Gdańska jako prywatnego folwarku - dodał minister.

Jak zaznaczył Błaszczak, Wojsko Polskie stacjonowało na Westerplatte "nawet przed II wojną światową, kiedy Gdańsk był Wolnym Miastem, zdominowanym przez Niemców".

"Panie dyrektorze, nie wszystko jest na sprzedaż" Przypomniał mi... czytaj dalej » Szef MON stwierdził, że decyzja prezydenta Gdańska wpisuje się w szerszy trend podejmowanych przez niego "zadziwiających" inicjatyw, takich jak nazwanie jednego z rond w Gdańsku mianem ronda Wolnego Miasta Gdańska.

Wojna o historię

- Prezydent Gdańska na nowo pisze historię naszego kraju, wpisując się w kłamstwa, wpisując się w retorykę, która była retoryką tych, którzy na Polskę napadli, a dziś jest retoryką tych, którzy próbują postawić znak równości między sprawcami a ofiarami, tych, którzy próbują zatrzeć swoje zbrodnie, zatrzeć pamięć o tym, czego złego dokonali - ocenił szef resortu obrony i zażądał zmiany decyzji prezydenta Gdańska.

Tymczasem magistrat tłumaczy, że na razie zaproszenia wysłano tylko do czterech najważniejszych osób w państwie: prezydenta kraju, marszałka Sejmu, marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów. Urzędnicy zapewnili nas, że dowódcy sił zbrojnych oraz minister Błaszczak również otrzymają zaproszenia na rocznicę.

Przyznano natomiast, że obchody mają odbyć się bez ceremoniału wojskowego w trakcie odczytywania Apelu Poległych. Powodu na razie nie podano, ale, jak podejrzewa nasz reporter Daniel Stenzel, może to być efektem ubiegłorocznego konfliktu pomiędzy MON-em a miastem, gdy żołnierz miał czytać apel na zmianę z harcerzem. MON złamał tę umowę - harcerz został zablokowany i Apel odczytał tylko wojskowy (CZYTAJ TU).

Na godz. 14.30 w czwartek zaplanowano konferencję prasową prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w tej sprawie.

