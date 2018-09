Radiowóz na sygnale, po zatłoczonych ulicach, do szpitala. Ratował chłopca ze zmiażdżonymi palcami





Dziesięciolatek poprawiał łańcuch w swoim quadzie i niemal odciął sobie dwa palce. Cierpiącego chłopca do szpitala chciała zabrać roztrzęsiona matka. - Wyjechała z domu i trafiła na nas, zajechała nam drogę. A my wiedzieliśmy co robić dalej - opowiada policjanci, którzy przewieźli cierpiące dziecko do szpitala.

Dziesięciolatek poprawiał łańcuch w swoim quadzie i niemal odciął sobie dwa palce. Roztrzęsiona matka wsadziła chłopca do samochodu. - Wyjechała z domu i zajechała nam drogę. A my wiedzieliśmy, co robić dalej - opowiadają policjanci.

- Patrolowaliśmy okolice miejscowości Katarzynów. Nagle drogę zajechał nam samochód, z którego wybiegła roztrzęsiona kobieta - mówi st. sierż. Adrian Ciemienga z komendy w Koluszkach.

- Kobieta przez telefon dowiedziała się, że ma jechać do szpitala dziecięcego przy Spornej w Łodzi. My jednak, po konsultacji z dyspozytorem, zmieniliśmy plan. Lepszą decyzją było przetransportowanie chłopca do Centrum Zdrowia Matki Polki.

W końcu to w "Matce Polce" jest jedyny w regionie oddział chirurgii dłoni.

- Jasne było to, że dla uratowania palców chłopca najważniejszy jest czas - mówi st. sierż. Ciemienga.

- Czasami w takich sytuacjach decydujemy się na eskortowanie samochodu, w którym jedzie osoba potrzebująca pomocy. Tym razem było jednak zbyt tłoczno, żeby zrobić to w bezpieczny sposób - opowiada policjant przed kamerą TVN24.

Matka i jej syn wsiedli do radiowozu. Policjanci włączyli syrenę i ruszyli.

- Do przejechania mieliśmy około 30 kilometrów. W większości po zakorkowanych ulicach. To było intensywne 20, może 25 minut - opowiada st. sierż. Ciemienga.

Policjant zapewnia, że przejazd był "szybki, ale bezpieczny".

Kamery zainstalowane przed Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki nagrały, jak radiowóz z dziesięcioletnim, cierpiącym chłopcem z impetem podjeżdża pod jedno z wejść do placówki. Po chwili wybiegają z niego policjanci, a z tyłu wysiada zapłakana matka i chłopiec z obandażowaną ręką.

- W szpitalu byliśmy już oczekiwani. Wybiegliśmy, żeby upewnić się, że rodzina od razu trafi we właściwe miejsce - mówi policjant.

Lekarze podkreślają, jak czas był bardzo ważny.

- Pacjent trafił do nas z dwoma zmiażdżonymi palcami. Uszkodzenia czwartego palca były tak rozległe, że trzeba było go częściowo amputować. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji, trzeci palec chłopca będzie w pełni sprawny - mówi prof. Kryspin Niedzielski, kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii z Pododdziałem Chirurgii Ręki dla Dzieci.

Dodaje, że chłopiec jest już w dobrym stanie.