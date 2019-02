Ryś nie miał głowy, łap i skóry. "Absolutnie skandaliczna zbrodnia"

Na jednej z posesji na Podlasiu znaleziono ciało rysia euroazjatyckiego, gatunku objętego w Polsce ochroną. Zwierzę nie miało głowy, łap i skóry, które najprawdopodobniej zostały zabrane jako trofeum. - Ten przypadek to jest absolutnie skandaliczna zbrodnia - przekonywał na antenie TVN24 dziennikarz i działacz na rzecz ochrony przyrody Adam Wajrak.

Zwierzę zostało znalezione na posesji w Puszczy Knyszyńskiej, o czym anonimowy dzwoniący poinformował aktywistę Adama Bohdana. Ten natychmiast zawiadomił policję.

Właściciel posesji - według Bohdana jest to myśliwy - bronił się twierdząc, że zwierzę zostało podrzucone na jego podwórko.

"Akt kłusownictwa"

- Wyniki sekcji wykazały, że ryś został zastrzelony. Niewątpliwie jest to akt kłusownictwa, bo rysie są w Polsce pod ochroną - tłumaczył Krzysztof Schmidt, zastępca dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Początkowo określenie gatunku zwierzęcia okazało się trudne. Nie miało ono głowy, łap i skóry, które najprawdopodobniej zostały zabrane jako trofeum.

- Do pewnego czasu nie mieliśmy całkowitej pewności, ponieważ uzyskaliśmy wyłącznie tuszę tego zwierzęcia, nie było widać żadnych znaków charakterystycznych - powiedział Schmidt. Dodał, że dopiero badania genetyczne potwierdziły, że jest to ryś.



Sprawą zajmuje się policja, która próbuje znaleźć kłusownika. Winnemu grozi do trzech lat więzienia.

"Skandaliczna zbrodnia"

- Ten przypadek to jest absolutnie skandaliczna zbrodnia. Rysi mamy w Polsce bardzo mało - ubolewał działacz na rzecz ochrony środowiska, Adam Wajrak. Dodał, że obawia się, iż jest to tylko jeden z wielu podobnych przypadków, "wykryty przez absolutny zbieg okoliczności".



- Boję się że takich przypadków jest więcej, że to nie dotyczy tylko rysiów, ale też wilków, może też rzadszych zwierząt. Problem polega na tym, że w Polsce nie mamy absolutnie żadnego systemu kontroli zwierząt - zauważył.



Ryś to bardzo cenny i chroniony gatunek. W całek Polsce jest zaledwie około dwustu osobników. Ten zastrzelony na Podlasiu był wyjątkowo cenny, gdyż posiadał bardzo rzadki genotyp typowy tylko dla tej części Podlasia.