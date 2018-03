Biczowanie się do krwi, bicie i ciężkie krzyże. Na Filipinach trwają obchody Wielkiego Piątku

W prowincji Pampanga na Filipinach, jak co roku, na ulice wyszli wierni, którzy odtwarzają Drogę Krzyżową. Tamtejsze obchody cechuje realistyczne pokazanie męki Jezusa. Uczestnicy uroczystości biczują się do krwi, noszą ciężkie krzyże i przybijani są do nich gwoździami.