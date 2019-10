Na farmie na odludziu znaleziono rodzinę. "Wciąż nie odpowiedzieliśmy na wiele pytań"

Video: Reuters

Rodzina w prowizorycznym pomieszczeniu żyła 9 lat

16.10 | Było ich siedmioro, wszyscy mieszkali w niewielkim pomieszczeniu na obrzeżach wsi i wszyscy przez lata nie wychodzili na światło dzienne. Holenderska policja dotarła do rodzeństwa w wieku od 18 do 25 lat oraz ich ojca. Sprawa wyszła na jaw, gdy z gospodarstwa uciekł jeden z więzionych. Teraz policja opisała, co zastała na miejscu.

