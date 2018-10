Najnowocześniejsze myśliwce świata uziemione

Video: Lockheed Martin

Lockheed Martin promuje swoje nowe samoloty

08.07 | Flota nowych amerykańskich myśliwców F-35 pozostaje uziemiona po awarii silnika w jednym z nich, która doprowadziła do pożaru i uszkodzenia maszyny. Amerykanie starają się jak najszybciej przywrócić samoloty do lotów, bo zbliża się widmo porażki wizerunkowej. Czwórka F-35 powinna już udać się do Europy i szykować się do pierwszego zagranicznego występu.

