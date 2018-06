Boniek: sytuacja jest ciężka

- Tragedia, katastrofa. Można było to inaczej rozegrać. Nastroje na pewno nie są pozytywne w reprezentacji Kolumbii - przyznał Mauricio Vargas Tapias, Kolumbijczyk od lat mieszkający i pracujący w Polsce. We wtorek Kolumbia i Polska przegrały swoje mecze, w niedzielę zagrają ze sobą o być albo nie być na mistrzostwach. - To będzie gra o wszystko, u nas nie ma wizji pakowania walizek. Jest pewien plan do realizacji. Nie macie co liczyć na taryfę ulgową. Absolutnie - dodał.