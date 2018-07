Taki finał, to jest finał. Sześć goli, Francja mistrzem

11.06 | - AS Monaco i profesor Pascal Boileau dali mi zielone światło. Skoro on uznał, że nie ma przeciwwskazań, bym pojechał na mistrzostwa świata, to jestem szczęśliwy. Teraz jadę do Warszawy. Jutro ostateczna decyzja lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego - powiedział kontuzjowany Kamil Glik w rozmowie z TVN24 w Nicei.

07.06 | Rano opuścili Arłamów, by już kilkanaście minut przed godziną 13 dotrzeć do Poznania - reprezentanci Polski rozpoczęli kolejny etap przygotowań do mundialu. W piątek na stadionie Lecha zagrają tam towarzysko z Chile.

9.06 | Czego zabrakło do zwycięstwa? - Wszystkiego po trochu, a zwłaszcza świeżości. W drugiej połowie było to widać. Chile to zespół, który bardzo dobrze gra pressingiem, praktycznie przez całe spotkanie. Ale jest w tym szansa dla nas. Przy kilku podaniach otwiera się przestrzeń, żeby wyprowadzić kontrę i stworzyć zagrożenie. W taki sposób strzeliliśmy drugiego gola - powiedział w rozmowie z TVN24 pomocnik reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak.

19.06 | Polscy kibice wyjściu ze stadionu Spartaka w Moskwie w rozmowie w reporterem TVN24 Sebastianem Napierajem podkreślali, że kibicowali polskiej drużynie do końca i dalej w nią wierzą. - Jeszcze mistrzostwa się nie skończyły. Wyjdziemy z grupy - mówili. Kibice z Polski w zdecydowanej większości pojawili się w Moskwie. To jednak nie pomogło w zwycięstwie piłkarzom Adama Nawałki. Polska reprezentacja przegrała z Senegalem 1:2. Kibice Senegalu nie ukrywali radości ze zwycięstwa swojej drużyny.

19.06 | Senegalczycy wyszli z większym sercem na dłoni, z podniesionymi głowami, z gigantyczną wiarą w to, że mogą z nami wygrać - ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 komentator sportowy Andrzej Person. - Piłka nożna to jest gra błędów i niestety, nasz zespół popełnił ich więcej - powiedział z kolei były bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Kowalewski. Były hokeista Mariusz Czerkawski dodał, że widać było, iż nasi rywali mieli większego ducha walki. Jego zdaniem, nie zagraliśmy w tym meczu lepiej niż na Euro 2012.

Czy byliśmy lepsi niż na Euro? "No właśnie nie do końca"

20.06 | Od początku drugiej połowy Polacy dłużej utrzymywali się przy piłce, ale w 60. minucie popełnili bardzo kosztowny błąd. W stronę własnej bramki piłkę wycofał Grzegorz Krychowiak, który nie zauważył wbiegającego na murawę, a opatrywanego wcześniej Mbaye Nianga. Nie widział go również Jan Bednarek, który przegrał z nim pojedynek biegowy. Napastnik Torino przejął piłkę, minął wybiegającego poza pole karne Szczęsnego i bez trudu trafił do pustej bramki.

20.06 | Aż bolało jak się na to patrzyło - powiedział we "Wstajesz i wiesz" dominikanin ojciec Paweł Gużyński komentując pierwszy mecz polskiej reprezentacji na mundialu w Rosji. Biało-Czerwoni przegrali z Senegalem 1:2. Jego zdaniem, "do profesjonalizmu nam jeszcze daleko". - To widać w porównaniu z innymi drużynami na mistrzostwach świata. My mentalnie jesteśmy jeszcze w PRL-u - ocenił.

20.06.| Były bramkarz polskiej reprezentacji Radosław Majdan powiedział, że dziwił się temu jaki skład został wystawiony w pierwszym polskim meczu mundialowym. - Arkadiusz Milik wraca po kontuzji. Oczywiście, były momenty, że prezentował dobrą formę, ale jednak to nie było to współgranie z Robertem Lewandowskim, które mieliśmy w eliminacjach do Euro - powiedział reprezentant Polski z lat 2000-2002.

21.06 | - Nawet jeśli Kamil Glik będzie sprawny na 80 procent, to uraz psychiczny jest gorszy. Powoduje on, że w stykowej sytuacji zawodnik się cofa - powiedział w rozmowie z TVN24 Zdzisław Kręcina, były sekretarz generalny PZPN.

Bednarek: nie mamy wpływu na to, co było

U siebie w kraju nie mają prawa wejść na stadion, często przebierają się za mężczyzn, by pooglądać mecz piłki nożnej. Na mundialu w Rosji Iranki kibicują na całego. W czasie meczu Iran-Hiszpania szalały na stadionie, a wychodząc, mówiły, że to jest niesamowite uczucie.

22.06.2018 | Samolotem na mundial dolecieć może niemal każdy, samochodem podobnie. Dla trójki szwajcarskich fanów było to zbyt oczywiste, oni do Kaliningradu dotarli zabytkowym traktorem.

22.06 | - Kamil Glik trenuje z pełnym obciążeniem, nie ma żadnych sygnałów do co dolegliwości jego barku - zapewnił trener kadry od przygotowania fizycznego Remigiusz Rzepka. Dodał, że to, czy obrońca zagra z Kolumbią, zależy wyłącznie od selekcjonera Adama Nawałki.

23.06 | Mieszkańcy Kolumbii nie tylko oglądają futbol, ale i aktywnie grają. I to wszędzie, czy na boiskach, czy na przedmieściach, choć tam trudno znaleźć kawałek równego terenu. Miejscowi kibice wierzą, że ich piłkarze są w stanie powtórzyć w Rosji wynik z poprzedniego mundialu, czyli awansować do ćwierćfinału. Na ich drodze w niedzielę stanie jednak reprezentacja Polski. Oba zespoły przegrały pierwsze mecze i w Kazaniu zagrają o pozostanie w turnieju. Nastroje w Bogocie, stolicy Kolumbii, przed tym starciem sprawdza reporter "Faktów" TVN Wojciech Bojanowski.

Nie tylko Polacy zagrają o wszystko, Kolumbijczycy też. Dla nich piłka, choć naszym kibicom trudno w to uwierzyć, jest jeszcze ważniejsza. W tym dramatycznie podzielonym kraju czasami to dosłownie kwestia życia i śmierci.

24.06 W Kolumbii piłka nożna traktowana jest jak religia. Na biednych, kontrolowanych przez kartele narkotykowe przedmieściach Bogoty stanowi tu jedyną alternatywę dla przestępczego świata. – Bardzo się tu nudzimy, nie ma nic do roboty. Jedyne co trzyma nas przy życiu to gra w piłkę – powiedział kilkuletni chłopiec w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Wojciechem Bojanowskim.

"Jedyne, co trzyma nas przy życiu, to gra w piłkę"

24.06 | Mają być cztery zmiany w składzie w porównaniu do meczu z Senegalem, do tego nowe ustawienie. Adam Nawałka na Kolumbię ponoć szykuje sporo nowości. - Mam obawy. Może być tego trochę za dużo - niepokoi się Iza Koprowiak z "Przeglądu Sportowego".

24. 06 | Jak relacjonował z Bogoty reporter TVN24 Wojciech Bojanowski, kolumbijscy kibice nie wyobrażają sobie żadnego innego wyniku meczu niż zwycięstwo. W Kolumbii, oglądanie rozgrywek piłki nożnej to swojego rodzaju tradycja rodzinna i z tej okazji kilka tysięcy ludzi zgromadziło się w stołecznym parku, by obejrzeć starcie z Polakami w ramach Mundialu 2018.

25.6 | - Nigdy nie podejmuje decyzji na gorąco. Umowę mam do końca mundialu i interesuje mnie tylko następny mecz. Po mistrzostwach oddaję się do dyspozycji zarządu PZPN - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka.

29.06.| - Jeżeli mówimy o zawodniku, który jest wiodącym w reprezentacji kraju - a Robert Lewandowski jest takim zawodnikiem, on był decydujący dla nas w wielu meczach eliminacyjnych - no to na kogo można liczyć, jeśli nie na takiego zawodnika? - pytał Lubański. - Jest to niestety kolejny turniej Roberta Lewandowskiego, gdzie wypada absolutnie poniżej oczekiwań wszystkich - zarówno fachowców, jak i kibiców - dodał.

6.07 | - Z kraju zaczęły do nas napływać wiadomości oraz pytania, co się stało, dlaczego zignorowaliśmy VAR. Byliśmy zszokowani, a w pewnym momencie nawet rozbawieni, że można takie bzdury wymyślać. Później sprawdziliśmy jeszcze, co wypisuje się na ten temat w internecie. Skorzystaliśmy z VAR-u - mówił Tomasz Listkiewicz, asystent Szymon Marciniaka, o sytuacji o niepodyktowaniu rzutu karnego Szwedom w meczu z Niemcami.

11.07 | To "ciężko wywalczone zwycięstwo" - pisze francuska prasa o pokonaniu w półfinale mundialu Belgii przez "Trójkolorowych". Teraz czas na ich udział w finale. Będzie to trzeci raz w historii, kiedy Francja zagra w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Francuscy kibice się cieszą. Do późna świętowali zwycięstwo swojej drużyny. Policja miała trochę pracy, bo na Polach Elizejskich doszło do zamieszek. Sytuacja została jednak szybko opanowana.

11.07 | W środowym meczu półfinałowym z Chorwacją angielska drużyna objęła prowadzenie już w 5. minucie. Kibice w Hyde Parku w Londynie w przypływie euforii zaczęli wyrzucać do góry to, co mieli pod ręką - w tym przypadku głównie piwo. Nad ich głowami powstała chmielowa chmura. Według Darrena Rovella, reportera sportowej stacji ESPN, zmarnowany w ten sposób napój miał być warty 10 tysięcy dolarów.

13.07 | Zamienili garnitury na koszulki i tak chorwaccy ministrowie uczcili awans swojej drużyny do finału mistrzostw świata. Dla drużyny Chorwacji to już historyczny sukces. Ale Dawid Rydzek przeanalizował statystyki, żeby sprawdzić, co przed spotkaniem z Francją Chorwaci mogą wyczytać w liczbach.

Cała Chorwacja ze zniecierpliwieniem wyczekuje niedzielnego finału mistrzostw świata, w którym ich reprezentacja zmierzy się z Francją. W złoto wierzy, co widać po okładkach gazet zapowiadających starcie w Moskwie. "Dni chwały", "Cały świat patrzy na Was" - krzyczą czołówki chorwackich dzienników. Prosto z Zadaru o mundialowej gorączce na Bałkanach mówił w programie "Wstajesz i Wiesz" reporter TVN24 Maciej Cnota.

Za tym meczem stała w tle historia, niezbyt odległa, bo dotycząca roku 1998. Francja organizowany wtedy u siebie mundial wygrała, w półfinale pokonując Chorwację. Do niedzieli to jedyne mistrzostwo w dorobku Trójkolorowych.



Hymny na tysiące gardeł. Wielkie emocje w Paryżu i Zagrzebiu W strefach kibica... czytaj dalej » Chorwaci koniec końców zgarnęli tam trzecie miejsce, najwyższe w dziejach ich kraju.



W Rosji ten sukces przebili. Faworyzowana Francja w finale na Łużnikach zwyciężyć musiała, oni - mogli. I tak dokonali więcej, niż ktokolwiek od nich oczekiwał.



W drodze do tego spotkania zawodnicy Zlatko Dalicia przebrnąć musieli przez trzy dogrywki, co daje 90 minut.

I z każdej strony padało pytanie, czy wytrzymają kondycyjnie, czy wystarczy im paliwa. Sami zapewniali, że dadzą radę, w co wierzyć należało, bo mowa jest o szczególnym pokoleniu piłkarzy, dorastającym w czasie wojny na Bałkanach. Luka Modrić, lider drużyny, jej mózg i silnik, jako chłopiec trenował w Zadarze na boisku, obok którego stał schron. Bywało, że musiał się w nim chować.



Po takich przeżyciach tych mężczyzn nie złamie nic. Niczego się nie boją.

Wyskoczył najwyżej, strzelił samobója

Pierwsza ruszyła na Łużnikach ta zmęczona Chorwacja. Francja w tym czasie czyhała. Na przeciwną połowę boiska wybrała się po kwadransie i od razu miała rzut wolny, choć być go nie powinno, bo Antoine Griezmann faulowany nie był. Do dośrodkowanej przez niego piłki najwyżej wyskoczył Mario Mandżukić - co z tego, skoro przypadkowo pokonał główką swojego bramkarza.

Źródło: PAP/EPA Mandżukić pechowo główkował



Czasu na odrobienie strat było pod dostatkiem, a Chorwacja w pogoni jest dobra, wiadomo to wszem i wobec.



Szybko pokazała to po raz kolejny. Też po rzucie wolnym N'Golo Kante nie zdążył dopaść do Ivana Perisicia, a ten huknął do siatki.



Mało? Po kolejnej wrzutce, tym razem z rogu, Perisić trafiony został w rękę. Sędzia tego nie zauważył Francuzi protestowali. Decydował VAR.



Karny.



Przed Danijelem Subasiciem oko w oko stanął Griezmann. 2:1. A był to pierwszy celny strzał Trójkolorowych, choć zegar wskazywał 37. minutę 56. sekundę meczu.



I znowu pogoń, jakżeby inaczej. Chorwaci za wszelką cenę chcieli wyrównać jeszcze przed przerwą.

Nie dali rady.

Źródło: PAP/EPA Po golu Perisicia było 1:1

Drybling zakończony klopsem

Po przerwie widowisko trwało w najlepsze, rozpędzał się Kylian Mbappe, za którym bieganie do przyjemności na pewno nie należy, Domagoj Vida coś może na ten temat powiedzieć.

Chorwaci atakowali, Francuzi podwyższyli na 3:1. Uderzenie Paula Pogby prawą nogą zostało zablokowane, lewą już nie.

Czy można się podnieść w takiej sytuacji?

Nie. Tym bardziej, że ryzykować trzeba było na całego, więc Mbappe miał dużo i miejsca, i czasu. Skorzystał z tego natychmiast, z dystansu nie dał Subasiciowi szans.

Nadzieję Chorwacja odzyskała, bo bramkarz Trójkolorowych Hugo Lloris nie wiedzieć czemu wymyślił, że będzie się z Mandżukiciem kiwał. Próba dryblingu zakończyła się klopsem. 2:4, do końca całe 20 minut.

Nic z tego. Francja mistrzem. Puchar i medale bohaterowie odbierali w strugach deszczu. Kto by zwracał uwagę na takie drobiazgi.

Źródło: PAP/EPA Walka trwała w tym finale na całego

Finał:



Francja - Chorwacja 4:2 (2:1)



Bramki: 1:0 Mario Mandzukić (18-samobójcza), 1:1 Ivan Perisić (28), 2:1 Antoine Griezmann (38-karny), 3:1 Paul Pogba (59), 4:1 Kylian Mbappe (65), 4:2 Mario Mandzukić (69)