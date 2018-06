Szef kibiców AS Monaco: Glik jest jak skała

07.06 | Rano opuścili Arłamów, by już kilkanaście minut przed godziną 13 dotrzeć do Poznania - reprezentanci Polski rozpoczęli kolejny etap przygotowań do mundialu. W piątek na stadionie Lecha zagrają tam towarzysko z Chile.

9.06 | Czego zabrakło do zwycięstwa? - Wszystkiego po trochu, a zwłaszcza świeżości. W drugiej połowie było to widać. Chile to zespół, który bardzo dobrze gra pressingiem, praktycznie przez całe spotkanie. Ale jest w tym szansa dla nas. Przy kilku podaniach otwiera się przestrzeń, żeby wyprowadzić kontrę i stworzyć zagrożenie. W taki sposób strzeliliśmy drugiego gola - powiedział w rozmowie z TVN24 pomocnik reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak.

11.06 | - AS Monaco i profesor Pascal Boileau dali mi zielone światło. Skoro on uznał, że nie ma przeciwwskazań, bym pojechał na mistrzostwa świata, to jestem szczęśliwy. Teraz jadę do Warszawy. Jutro ostateczna decyzja lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego - powiedział kontuzjowany Kamil Glik w rozmowie z TVN24 w Nicei.

12.06 | - Będziemy się skupiać na tym, co poprawiliśmy, a błędy analizować. Dla nas wyniki sparingów z Chile i Litwą nie były ważne. Istotniejsze było to, w jaki sposób realizowaliśmy założenia taktyczne. Przygotowania w naszym wykonaniu były dobre. Mamy nadzieję, że w pierwszym meczu z Senegalem będzie to widać - skomentował zwycięstwo 4:0 z Litwą Robert Lewandowski.

12.06 | - To na pewno pozytywna informacja. Hart ducha, dążenie, by wrócić do kadry, nastawienie, charakter Kamila są fantastyczne. Dzięki jego sile woli rehabilitacja przebiega bardzo szybko. Po dzisiejszej konsultacji medycznej otrzymałem krótki raport, że będzie w stanie przygotować się gry w MŚ na ostatni mecz grupowy i stąd decyzja, że jedzie z nami - skomentował zwycięstwo 4:0 z Litwą selekcjoner Adam Nawałka.

12.06 | Polish national team defeated Lithuania 4:0 in the last friendly game before World Cup in Russia. Captain Robert Lewandowski has scored twice in the first half. In the second, youngster Dawid Kownacki has found the net and right before the end, Jakub Błaszczykowki has converted a penalty.

13.06 | - To dowodzi, że on jest jak skała, że jest waleczny. Jest jak Franz Beckenbauer na mundialu 1970, który miał złamanie, a raczej zwichnięcie obojczyka, a jednak zagrał w półfinale oraz finale obandażowany. Glik ma taką samą siłę charakteru. Ma wszystko, co trzeba: siłę charakteru, cechy fizyczne. Poza tym myślę, że miał bardzo dobrą opiekę medyczną - mówi w rozmowie z TVN24 Jean Paul Chaude, szef kibiców AS Monaco.

Lekarz kadry o Gliku: zabierzemy Kamila na mistrzostwa Zapadła... czytaj dalej » Glik od dwóch sezonów jest filarem defensywy AS Monaco. W pierwszym roku polski obrońca przyczynił się do zdobycia mistrzostwa, detronizując najbogatszy klub we Francji PSG oraz dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. W zakończonych rozgrywkach został wicemistrzem, grając praktycznie we wszystkich meczach. Szefowie Monaco z pewnością nie żałują wydanych około 10 milinów euro na 30-latka, który wcześniej występował w Torino.



- Glik jest jak skała. Bardzo dobry w obronie, silny, nie da się przez niego przejść, a jednocześnie potrafi strzelić gola. W zeszłym roku zdobył kilka ważnych bramek dla naszego zespołu. Osobiście bardzo go lubię, jest sympatyczny i dyskretny. Nie rozmawia często z mediami, ale zawsze jest aktywny na boisku - podkreśla szef kibiców klubu z Księstwa.

Kibice o nim śpiewają

Według Chaude’a reprezentant Polski jest jednym z kluczowych graczy AS Monaco.



- Jest bardzo ważnym zawodnikiem. Równie ważnym, jak w poprzednim sezonie Radamel Falcao. Kolumbijczyk grał z przodu, a Glik w obronie. To dwa filary drużyny. Zresztą Kamil zasłużył na własną piosenkę, którą mu śpiewają kibice - mówi.



Następnie intonuje: "Glik, Glik, Glik…" - On jest wtedy bardzo zadowolony, klaszcze. Ja mu już kibicowałem, jak grał w Turynie. To przecież niedaleko. A on grał jako kapitan Torino. To dowód, że był ważny, bo we Włoszech rzadko cudzoziemiec pełni tę ważną funkcję. To tylko potwierdza, że w każdej drużynie go cenią - wyjaśnia.

Jak Beckenbauer

Jak fani klubu z Księstwa zareagowali na kontuzję barku Glika? Pierwsze diagnozy brzmiały fatalnie, ale 30-latek poleciał z kadrą do Rosji. Ma być gotowy na trzeci mecz grupowy z Japonią.



- Byliśmy rozczarowani. Bo to jest gracz, który zasłużył na wyjazd do Rosji. Ale teraz jesteśmy szczęśliwi, że wszystko się dobrze skończyło - mówi Chaude.



- To dowodzi, że on jest jak skała, że jest waleczny. Jest jak Franz Beckenbauer na mundialu w 1970 roku, który miał złamanie, a raczej zwichnięcie obojczyka, a jednak zagrał w półfinale oraz finale obandażowany. Glik ma taką samą siłę charakteru. Posiada wszystko, co trzeba. Oprócz siły charakteru, są też cechy fizyczne. Poza tym myślę, że miał bardzo dobrą opiekę medyczną - kończy.