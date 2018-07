Tak Rosja świętowała zwycięstwo nad Hiszpanią

11.06 | - AS Monaco i profesor Pascal Boileau dali mi zielone światło. Skoro on uznał, że nie ma przeciwwskazań, bym pojechał na mistrzostwa świata, to jestem szczęśliwy. Teraz jadę do Warszawy. Jutro ostateczna decyzja lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego - powiedział kontuzjowany Kamil Glik w rozmowie z TVN24 w Nicei.

07.06 | Rano opuścili Arłamów, by już kilkanaście minut przed godziną 13 dotrzeć do Poznania - reprezentanci Polski rozpoczęli kolejny etap przygotowań do mundialu. W piątek na stadionie Lecha zagrają tam towarzysko z Chile.

9.06 | Czego zabrakło do zwycięstwa? - Wszystkiego po trochu, a zwłaszcza świeżości. W drugiej połowie było to widać. Chile to zespół, który bardzo dobrze gra pressingiem, praktycznie przez całe spotkanie. Ale jest w tym szansa dla nas. Przy kilku podaniach otwiera się przestrzeń, żeby wyprowadzić kontrę i stworzyć zagrożenie. W taki sposób strzeliliśmy drugiego gola - powiedział w rozmowie z TVN24 pomocnik reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak.

18.06 | - Ja się tego meczu bardzo boję. Źle się ułożyło, że pierwszy mecz gramy z Senegalem, a nie na przykład z Japonią - powiedział w "Faktach po Faktach" Stefan Szczepłek. Zwrócił uwagę, że polscy piłkarze na pierwszy mecz czekają prawie tydzień. - Może to z drugiej strony lepiej, bo przyzwyczajają się do tej atmosfery, która jest absolutnie szczególna. To jest nieporównywalne z niczym. Niektórzy mogą - tak mówiąc kolokwialnie - po prostu troszeczkę psychicznie paść, co się może odbić na ich grze - ocenił.

19.06 | Reporter TVN24 Paweł Łukasik spotkał przed stadionem Spartaka w Moskwie Rosjanina, który sześć lat temu był w Polsce na Euro z kolegą. Wówczas mieli tylko jeden bilet, ale drugi dostali za darmo od jakiegoś Polaka i dzięki temu obaj weszli na mecz. Dzisiaj ten sam Rosjanin stał przed stadionem z dwoma biletami, by jeden oddać Polakowi, który nie miałby wejściówki. Tak chciał wyrazić wdzięczność za to, co spotkało go w Polsce. Reporter TVN24 pomógł znaleźć w tłumie kibiców naszego rodaka bez biletu na mecz Polska-Senegal. - Jestem mile zaskoczony. Bracia Słowianie - powiedział obdarowany Polak.

19.06.| W kultowej powieści Adama Bahdaja "Do przerwy 0:1" mali bohaterowie, drużyna Małej Syrenki z Paragonem, Mandżaro i Perełką, z takiego stanu potrafiła odwrócić los meczu. Mam nadzieję, że tak będzie z Orłami Adama Nawałki, ale do tej pory nie wygląda to najlepiej - komentował w Strefie Kibica TVN24 Rafał Nahorny, dziennikarz Canal+ Sport.

20.06 | Aż bolało jak się na to patrzyło - powiedział we "Wstajesz i wiesz" dominikanin ojciec Paweł Gużyński komentując pierwszy mecz polskiej reprezentacji na mundialu w Rosji. Biało-Czerwoni przegrali z Senegalem 1:2. Jego zdaniem, "do profesjonalizmu nam jeszcze daleko". - To widać w porównaniu z innymi drużynami na mistrzostwach świata. My mentalnie jesteśmy jeszcze w PRL-u - ocenił.

20.06.| Były bramkarz polskiej reprezentacji Radosław Majdan powiedział, że dziwił się temu jaki skład został wystawiony w pierwszym polskim meczu mundialowym. - Arkadiusz Milik wraca po kontuzji. Oczywiście, były momenty, że prezentował dobrą formę, ale jednak to nie było to współgranie z Robertem Lewandowskim, które mieliśmy w eliminacjach do Euro - powiedział reprezentant Polski z lat 2000-2002.

21.06 | - Nie widać było podjęcia jakiegokolwiek ryzyka ze strony naszych piłkarzy. Trudno było w tej sytuacji oczekiwać, że bramki same się posypią. Musieliśmy czekać aż strzelą Senegalczycy. Dopiero później jakimś cudem raz trafiliśmy. Strasznie to wyglądało. Tak jak komentowali ten występ i kibice, i eksperci: był to blamaż, niestety - mówił na antenie TVN24 Zdzisław Kręcina, były sekretarz generalny PZPN, o porażce Biało-Czerwonych w pierwszym spotkaniu na mistrzostwach świata.

22.06 | - Kamil Glik trenuje z pełnym obciążeniem, nie ma żadnych sygnałów do co dolegliwości jego barku - zapewnił trener kadry od przygotowania fizycznego Remigiusz Rzepka. Dodał, że to, czy obrońca zagra z Kolumbią, zależy wyłącznie od selekcjonera Adama Nawałki.

24.06 W Kolumbii piłka nożna traktowana jest jak religia. Na biednych, kontrolowanych przez kartele narkotykowe przedmieściach Bogoty stanowi tu jedyną alternatywę dla przestępczego świata. – Bardzo się tu nudzimy, nie ma nic do roboty. Jedyne co trzyma nas przy życiu to gra w piłkę – powiedział kilkuletni chłopiec w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Wojciechem Bojanowskim.

29.06.| - Jeżeli mówimy o zawodniku, który jest wiodącym w reprezentacji kraju - a Robert Lewandowski jest takim zawodnikiem, on był decydujący dla nas w wielu meczach eliminacyjnych - no to na kogo można liczyć, jeśli nie na takiego zawodnika? - pytał Lubański. - Jest to niestety kolejny turniej Roberta Lewandowskiego, gdzie wypada absolutnie poniżej oczekiwań wszystkich - zarówno fachowców, jak i kibiców - dodał.

Dla Rosjan to już jest turniej wybitny i ponad oczekiwania. Nie tylko te sportowe, bo przecież reprezentacja w doskonałym stylu awansowała do 1/8 mistrzostw, ale też te wizerunkowe. Kibice są zachwyceni atmosferą i luzem. Zachodnia prasa, w tym choćby "The Guardian", ocenia zaś, że kto spodziewał się państwa policyjnego, ten musiał być pozytywnie zaskoczony. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Rosjanie wpadli w euforię. Awans do ćwierćfinału to największy sukces reprezentacji Rosji na mistrzostwach świata od rozpadu Związku Radzieckiego. Z tego powodu na ulicach rosyjskich miast pojawiły się tłumy fanów, którzy chcieli dzielić się swoją radością i sukcesem.

"6 rano, a impreza w Moskwie wciąż trwa - zapach papierosów, alkoholu i ludzkiego potu. To oznacza, że ludzie mieli dobrą noc" - napisała na Twitterze Rajini Vaidyanatha.

Zaskoczyli wszystkich

Przed mistrzostwami świata w Rosji mało kto wierzył w sukces gospodarzy. Rosyjskie media bardzo krytykowały kadrę, a w kraju panowała opinia, że reprezentacja nie wyjdzie z grupy.

Wszystko zaczęło zmieniać się podczas meczu otwarcia turnieju, kiedy to Rosja pokonała 5:0 Arabię Saudyjską. Potem przyszedł jeszcze sukces w meczu z Egiptem, wygranym 3:0. W trzecim meczu grupowym Rosja nie strzeliła żadnej bramki i przegrała spotkanie po trzech golach Urugwajczyków.

Po tej klęsce wiara w reprezentację ponownie zawisła na włosku. Niesłusznie, bo w 1/8 finału po serii rzutów karnych piłkarze Sbornej pokonali mistrzów świata z 2010 roku, Hiszpanię.

