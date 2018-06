Mecz o honor. Dzień później powrót do kraju

11.06 | - AS Monaco i profesor Pascal Boileau dali mi zielone światło. Skoro on uznał, że nie ma przeciwwskazań, bym pojechał na mistrzostwa świata, to jestem szczęśliwy. Teraz jadę do Warszawy. Jutro ostateczna decyzja lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego - powiedział kontuzjowany Kamil Glik w rozmowie z TVN24 w Nicei.

07.06 | Rano opuścili Arłamów, by już kilkanaście minut przed godziną 13 dotrzeć do Poznania - reprezentanci Polski rozpoczęli kolejny etap przygotowań do mundialu. W piątek na stadionie Lecha zagrają tam towarzysko z Chile.

9.06 | Czego zabrakło do zwycięstwa? - Wszystkiego po trochu, a zwłaszcza świeżości. W drugiej połowie było to widać. Chile to zespół, który bardzo dobrze gra pressingiem, praktycznie przez całe spotkanie. Ale jest w tym szansa dla nas. Przy kilku podaniach otwiera się przestrzeń, żeby wyprowadzić kontrę i stworzyć zagrożenie. W taki sposób strzeliliśmy drugiego gola - powiedział w rozmowie z TVN24 pomocnik reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak.

Kamil Glik w meczu z Senegalem? Wydawało się to wykluczone, ale okazuje się, że nie jest. Na dwa dni przed pierwszym meczem naszej reprezentacji na mundialu pada deklaracja, że sprawa jest otwarta. Kontuzjowany piłkarz i filar naszej obrony szybko wraca do formy. Wiadomo już na pewno, że sędziować w tym meczu będzie arbiter z Bahrajnu.

18.06.2018 | Piłkarze reprezentacji Polski w poniedziałek rano opuścili hotel w Soczi i rozpoczęli podróż do Moskwy, gdzie we wtorek na stadionie Spartaka w Moskwie zagrają z Senegalem w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach świata w Rosji.

Nasze nazwiska znamy na pamięć, ale przed jutrzejszym meczem warto nauczyć się kilku senegalskich. "Mane" - to jest to najczęściej skandowane. Podobno zapasy są jeszcze bardziej popularne w Senegalu niż piłka. Więc miejmy nadzieję, że senegalscy piłkarze nie łączą tych obu pasji.

Polacy to świetna drużyna, zwłaszcza w ataku, ale my mamy doskonałą obronę - mówią Senegalczycy. W stolicy Senegalu w piłkę gra się na każdej ulicy, a nazwisko Lewandowski wymawia się z podziwem. Emocje przed wtorkowym meczem są tak ogromne, że chwilami robi się niebezpiecznie.

18.06 | - Ja się tego meczu bardzo boję. Źle się ułożyło, że pierwszy mecz gramy z Senegalem, a nie na przykład z Japonią - powiedział w "Faktach po Faktach" Stefan Szczepłek. Zwrócił uwagę, że polscy piłkarze na pierwszy mecz czekają prawie tydzień. - Może to z drugiej strony lepiej, bo przyzwyczajają się do tej atmosfery, która jest absolutnie szczególna. To jest nieporównywalne z niczym. Niektórzy mogą - tak mówiąc kolokwialnie - po prostu troszeczkę psychicznie paść, co się może odbić na ich grze - ocenił.

"Co by się nie stało i tak będziemy się cieszyć"

19.06 | Reporter TVN24 Paweł Łukasik spotkał przed stadionem Spartaka w Moskwie Rosjanina, który sześć lat temu był w Polsce na Euro z kolegą. Wówczas mieli tylko jeden bilet, ale drugi dostali za darmo od jakiegoś Polaka i dzięki temu obaj weszli na mecz. Dzisiaj ten sam Rosjanin stał przed stadionem z dwoma biletami, by jeden oddać Polakowi, który nie miałby wejściówki. Tak chciał wyrazić wdzięczność za to, co spotkało go w Polsce. Reporter TVN24 pomógł znaleźć w tłumie kibiców naszego rodaka bez biletu na mecz Polska-Senegal. - Jestem mile zaskoczony. Bracia Słowianie - powiedział obdarowany Polak.

19.06.| W kultowej powieści Adama Bahdaja "Do przerwy 0:1" mali bohaterowie, drużyna Małej Syrenki z Paragonem, Mandżaro i Perełką, z takiego stanu potrafiła odwrócić los meczu. Mam nadzieję, że tak będzie z Orłami Adama Nawałki, ale do tej pory nie wygląda to najlepiej - komentował w Strefie Kibica TVN24 Rafał Nahorny, dziennikarz Canal+ Sport.

19.06 | Polscy kibice wyjściu ze stadionu Spartaka w Moskwie w rozmowie w reporterem TVN24 Sebastianem Napierajem podkreślali, że kibicowali polskiej drużynie do końca i dalej w nią wierzą. - Jeszcze mistrzostwa się nie skończyły. Wyjdziemy z grupy - mówili. Kibice z Polski w zdecydowanej większości pojawili się w Moskwie. To jednak nie pomogło w zwycięstwie piłkarzom Adama Nawałki. Polska reprezentacja przegrała z Senegalem 1:2. Kibice Senegalu nie ukrywali radości ze zwycięstwa swojej drużyny.

19.06 | Senegalczycy wyszli z większym sercem na dłoni, z podniesionymi głowami, z gigantyczną wiarą w to, że mogą z nami wygrać - ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 komentator sportowy Andrzej Person. - Piłka nożna to jest gra błędów i niestety, nasz zespół popełnił ich więcej - powiedział z kolei były bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Kowalewski. Były hokeista Mariusz Czerkawski dodał, że widać było, iż nasi rywali mieli większego ducha walki. Jego zdaniem, nie zagraliśmy w tym meczu lepiej niż na Euro 2012.

Czy byliśmy lepsi niż na Euro? "No właśnie nie do końca"

20.06 | Od początku drugiej połowy Polacy dłużej utrzymywali się przy piłce, ale w 60. minucie popełnili bardzo kosztowny błąd. W stronę własnej bramki piłkę wycofał Grzegorz Krychowiak, który nie zauważył wbiegającego na murawę, a opatrywanego wcześniej Mbaye Nianga. Nie widział go również Jan Bednarek, który przegrał z nim pojedynek biegowy. Napastnik Torino przejął piłkę, minął wybiegającego poza pole karne Szczęsnego i bez trudu trafił do pustej bramki.

20.06 | Aż bolało jak się na to patrzyło - powiedział we "Wstajesz i wiesz" dominikanin ojciec Paweł Gużyński komentując pierwszy mecz polskiej reprezentacji na mundialu w Rosji. Biało-Czerwoni przegrali z Senegalem 1:2. Jego zdaniem, "do profesjonalizmu nam jeszcze daleko". - To widać w porównaniu z innymi drużynami na mistrzostwach świata. My mentalnie jesteśmy jeszcze w PRL-u - ocenił.

20.06.| Były bramkarz polskiej reprezentacji Radosław Majdan powiedział, że dziwił się temu jaki skład został wystawiony w pierwszym polskim meczu mundialowym. - Arkadiusz Milik wraca po kontuzji. Oczywiście, były momenty, że prezentował dobrą formę, ale jednak to nie było to współgranie z Robertem Lewandowskim, które mieliśmy w eliminacjach do Euro - powiedział reprezentant Polski z lat 2000-2002.

21.06 | - Nie widać było podjęcia jakiegokolwiek ryzyka ze strony naszych piłkarzy. Trudno było w tej sytuacji oczekiwać, że bramki same się posypią. Musieliśmy czekać aż strzelą Senegalczycy. Dopiero później jakimś cudem raz trafiliśmy. Strasznie to wyglądało. Tak jak komentowali ten występ i kibice, i eksperci: był to blamaż, niestety - mówił na antenie TVN24 Zdzisław Kręcina, były sekretarz generalny PZPN, o porażce Biało-Czerwonych w pierwszym spotkaniu na mistrzostwach świata.

21.06 | - Nawet jeśli Kamil Glik będzie sprawny na 80 procent, to uraz psychiczny jest gorszy. Powoduje on, że w stykowej sytuacji zawodnik się cofa - powiedział w rozmowie z TVN24 Zdzisław Kręcina, były sekretarz generalny PZPN.

21.06 | - Mecz z Senegalem to temat zamknięty. W środę rano piłkarze mieli odprawę. Sztab przedstawił analizę pomeczową i również pod kątem Kolumbijczyków. Wszystkie ręce na pokład. Skupiamy się na niedzielnym starciu, bo wiemy, że i dla nas, i dla nich to mecz ostatniej szansy - wyjawił w rozmowie z TVN24 Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN.

Bednarek: nie mamy wpływu na to, co było

U siebie w kraju nie mają prawa wejść na stadion, często przebierają się za mężczyzn, by pooglądać mecz piłki nożnej. Na mundialu w Rosji Iranki kibicują na całego. W czasie meczu Iran-Hiszpania szalały na stadionie, a wychodząc, mówiły, że to jest niesamowite uczucie.

22.06.2018 | Samolotem na mundial dolecieć może niemal każdy, samochodem podobnie. Dla trójki szwajcarskich fanów było to zbyt oczywiste, oni do Kaliningradu dotarli zabytkowym traktorem.

22.06 | - Kamil Glik trenuje z pełnym obciążeniem, nie ma żadnych sygnałów do co dolegliwości jego barku - zapewnił trener kadry od przygotowania fizycznego Remigiusz Rzepka. Dodał, że to, czy obrońca zagra z Kolumbią, zależy wyłącznie od selekcjonera Adama Nawałki.

23.06 | Mieszkańcy Kolumbii nie tylko oglądają futbol, ale i aktywnie grają. I to wszędzie, czy na boiskach, czy na przedmieściach, choć tam trudno znaleźć kawałek równego terenu. Miejscowi kibice wierzą, że ich piłkarze są w stanie powtórzyć w Rosji wynik z poprzedniego mundialu, czyli awansować do ćwierćfinału. Na ich drodze w niedzielę stanie jednak reprezentacja Polski. Oba zespoły przegrały pierwsze mecze i w Kazaniu zagrają o pozostanie w turnieju. Nastroje w Bogocie, stolicy Kolumbii, przed tym starciem sprawdza reporter "Faktów" TVN Wojciech Bojanowski.

Nie tylko Polacy zagrają o wszystko, Kolumbijczycy też. Dla nich piłka, choć naszym kibicom trudno w to uwierzyć, jest jeszcze ważniejsza. W tym dramatycznie podzielonym kraju czasami to dosłownie kwestia życia i śmierci.

24.06 W Kolumbii piłka nożna traktowana jest jak religia. Na biednych, kontrolowanych przez kartele narkotykowe przedmieściach Bogoty stanowi tu jedyną alternatywę dla przestępczego świata. – Bardzo się tu nudzimy, nie ma nic do roboty. Jedyne co trzyma nas przy życiu to gra w piłkę – powiedział kilkuletni chłopiec w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Wojciechem Bojanowskim.

"Jedyne, co trzyma nas przy życiu, to gra w piłkę"

24.06 | Mają być cztery zmiany w składzie w porównaniu do meczu z Senegalem, do tego nowe ustawienie. Adam Nawałka na Kolumbię ponoć szykuje sporo nowości. - Mam obawy. Może być tego trochę za dużo - niepokoi się Iza Koprowiak z "Przeglądu Sportowego".

24. 06 | Jak relacjonował z Bogoty reporter TVN24 Wojciech Bojanowski, kolumbijscy kibice nie wyobrażają sobie żadnego innego wyniku meczu niż zwycięstwo. W Kolumbii, oglądanie rozgrywek piłki nożnej to swojego rodzaju tradycja rodzinna i z tej okazji kilka tysięcy ludzi zgromadziło się w stołecznym parku, by obejrzeć starcie z Polakami w ramach Mundialu 2018.

25.6 | - Nigdy nie podejmuje decyzji na gorąco. Umowę mam do końca mundialu i interesuje mnie tylko następny mecz. Po mistrzostwach oddaję się do dyspozycji zarządu PZPN - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka.

W niedzielny wieczór stało się jasne, że Polacy odpadli z turnieju. Piłkarze Adama Nawałki zostali rozbici przez Kolumbijczyków 0:3. W doskonale znanym nam scenariuszu przegrali mecz o wszystko. Teraz czeka ich tylko ten o honor, choć wielu ekspertów typowało, że Orłów stać na wyjście z grupy.

Nawałka: po mundialu oddaję się do dyspozycji zarządu PZPN - Nigdy nie... czytaj dalej » Rywalem w czwartek będzie Japonia, która wciąż jest w grze o awans do 1/8 finału. Biało-Czerwoni będą walczyć o uniknięcie kompromitacji. W XXI wieku na mundialach przegrywali dwa pierwsze mecze, ale w ostatnim zwyciężali (z USA w 2002 roku i z Kostaryką cztery lata później).



Spotkanie w Wołgogradzie rozpocznie się o szesnastej polskiego czasu. Późnym wieczorem kadrowicze wrócą do swojej bazy w Soczi. Po raz ostatni, bo wtedy oficjalnie zakończy się zgrupowanie.



W piątek reprezentacja wróci do kraju, choć dokładna godzina nie jest jeszcze znana. Cześć piłkarzy rozjedzie się w swoje strony - albo do klubów, albo na wakacje.

Oglądaj Wideo: tvn24 Polacy trenowali dzień po porażce z Kolumbią

Tak doszło do klęski

W pierwszym meczu Polacy niespodziewanie przegrali z Senegalem 1:2, tracąc obie bramki po katastrofalnych błędach. Gol w końcówce Grzegorza Krychowiaka okazał się tylko honorowym. W drugim Biało-Czerwonych upokorzyli Kolumbijczycy, zwyciężając 0:3.



- W ostatnich latach wyciskaliśmy z tej drużyny nie 100, a 110 procent. Teraz zdajemy sobie sprawę, że zawaliliśmy i bierzemy to na klatę - oświadczył na poniedziałkowej konferencji prasowej kapitan Robert Lewandowski.



- Nigdy nie podejmuję decyzji na gorąco. Umowę mam do końca mundialu i interesuje mnie tylko następny mecz. Po mistrzostwach oddaję się do dyspozycji zarządu PZPN - oznajmił trener Adam Nawałka.