87 minuta Wróćmy jeszcze do gola. Z wolnego podawał Grosicki, a w polu karnym najwyżej wyskoczył Krychowiak.

86 minuta Pięć minut plus to co sędzia doliczy.

85 minuta Krychowiak głową! Gool. "Jeszcze jeden" niesie się po stadionie.

83 minuta Jest słowne ostrzeżenie dla Sarra, któremu Rybus w perfekcyjny sposób odebrał piłkę. Senegalczyk przekonywał, że był faulowany. Sędzia z Bahrajnu nie dał się nabrać.

82 minuta Gwizdy na trybunach. To chyba polscy kibice, którzy mają dość opóźniania gry przez piłkarzy w zielonych koszulkach.

81 minuta Będzie kolejna zmiana. Zejdzie Piszczek. Za niego Bereszyński.

80 minuta Lewandowski z piłką w polu karnym. Nic z tego nie będzie, bo przy nim trzech rywali. RL9 osaczony.

18:41 Chyba "Kowal" ma rację.

To te ciężkie nogi,ciężkie nogi. — Wojciech Kowalczyk (@W_Kowal) 19 czerwca 2018





78 minuta Lewą stroną popędził Rybus, dośrodkował do Kownackiego, ten strzelił, ale bramkarz bez problemu.



75 minuta Atak pozycyjny naszych chłopaków: rozgrywają piłkę, jakby to oni prowadzili. Ospale, bez momentu zaskoczenia.

18:35 A tak padł ten kuriozalny gol. Źródło: PAP/EPA M'Baye Niang mija Szczęsnego

73 minuta Nie bójmy się tego powiedzieć. To chyba najgorszy mecz za kadencji Nawałki. Gramy niczym za trenerów Smudy i Fornalika.

72 minuta Kolejna zmiana w naszej drużynie. Kownacki za Milika.

69 minuta No w końcu. Piszczek do Milika i boczna siatka. Było tak blisko. Trzeba próbować.

65 minuta Wróćmy do tego gola. W porządku, Szczęsny minął się z piłką. Ale co zrobił Krychowiak. Przecież nie podaje się w kierunku własnej bramki, ale jeśli już to po ziemi.

18:28 Radość Senegalczyków

18:27 Niestety, to nie przesada.

Polska najsłabszą drużyną pierwszej kolejki mundialu. Ex aequo z Arabią Saudyjską — Paweł Kapusta (@pawel_kapusta) 19 czerwca 2018





18:26 Źródło: Bartłomiej Zborowski/PAP Łukasz Piszczek, Jakub Błaszczykowski, Mbaye Niang

62 minuta Czy można tu coś jeszcze ugrać? Owszem, czasu sporo, ale Senegalczycy dominują fizycznością. Jacy oni są silni i szybcy. Do tego strzelają najłatwiejsze gole w karierze.

61 minuta Zaczęło się od podania Krychowiaka, który wycofał piłkę do linii obrony. Nie przejął ją Bednarek, próbował ratować sytuację Szczęsny. Wyszedł przed pole karne, minął się z piłką, a Niang skorzystał z prezentu.

60 minuta Szczęsny co ty zrobiłeś? 0:2

57 minuta Bednarek pokazał, co znaczy w jego przypadku wzrost. Wygrał walkę o piłkę. Niang wręcz zdemolowany, ale przewinienia tutaj nie było.

56 minuta W końcu szybciej wymieniamy piłki. Krychowiak spróbował nawet przerzucić senegalską obronę. Udało się, ale podanie do Milika było za mocne.

18:17 Źródło: PAP/EPA Robert Lewandowski, Idrissa Gueye, Salif Sane

55 minuta Rybus w końcu przypomniał sobie, że jest nie tylko od czarnej roboty. Popędził lewą stroną, dośrodkował do Piszczka, ale ten z woleja nieczysto w piłkę. Jaka szkoda!

53 minuta Lewandowski w polu karnym. Wague sprawdził wytrzymałość jego koszulki. Nie porwała się, faulu też nie było.

18:14

Błaszczykowski od mniej więcej 30. minuty narzekał na ból prawej kostki. Stąd zmiana — robert błoński (@robert_blonski) 19 czerwca 2018

51 minuta W odpowiedzi Senegal. Lewym skrzydłem uciekł Sarr, wycofał piłkę do Mane, który strzelił, ale był w pobliżu Pazdan. Skasował ten atak, to nic że plecami. Cały Pazdan.



50 minuta Aj, ładnie, precyzyjnie nad murem. Ale broni Ndiaye. Oby chłopaki uwierzyły, że można tu coś zdziałać.

50 minuta Robert podchodzi do piłki...

48 minuta Lewandowski dał sygnał kolegom do ataku. Popędził na bramkę, przed 16. metrem można go było zatrzymać tylko faulem. Idealna pozycja dla Roberta. Będzie rzut wolny.

47 minuta Pechowa interwencja Bednarka. Tak interweniował, że upadł na Sabaly'ego. Potrzebna pomoc lekarzy. Na szczęście Janek szybko się podniósł.

46 minuta Zaczynamy drugie 45 minut.

18:05 Jest zmiana. Bednarek za Błaszczykowskiego. Chyba przechodzimy na ustawienie z trzema obrońcami.

17:58 Jaka szkoda, że padło na nas.

1 - Thiago Cionek est le premier joueur de la Pologne à inscrire un but contre son camp dans un match de Coupe du Monde. Malheureux. #POLSEN#CM2018pic.twitter.com/d7mziT9mRm — OptaJean (@OptaJean) 19 czerwca 2018





17:57 To jeszcze nie koniec świata. Potrzeba impulsu. Może jacyś rezerwowi? Kownacki? Teodorczyk? A może twardziel Góralski do środka pomocy?

17:52 Dobrze powiedziane (napisane).

Wake up!!! — Jakub Rzeźniczak 52 (@JakubRzezniczak) 19 czerwca 2018





45 minuta Sędzia posłuchał. Przerwa. Dużo słabych punktów po naszej stronie. Kiepsko w defensywie, mnóstwo strat w środku pola, Milik i Lewandowski odcięci od podań. Trzeba powiedzieć to jasno: przegrywamy zasłużenie.

45 minuta Panie Turek, kończmy pierwszą połowę. Czas na męską rozmowę, kilka wskazówek. Może po przerwie będzie lepiej. Musi, bo na razie słabo to wygląda. Bardzo słabo.

17:47 Źródło: PAP/EPA Michał Pazdan, Wojciech Szczęsny

44 minuta Nawałka z marsową miną przy ławce. Będzie miał sporo do przekazania swoim piłkarzom.

42 minuta I jeszcze kilka wskazówek od kolegi z C+

Garść luźnych spostrzeżeń:

- bramkarz Seneglu nie potrafi kopać

- Milikowi przyda się coś na uspokojenie

- przy tak skróconym polu gry przydałoby się kilka zagrań za linię obrony Senegalu

- Krycha lider

- Zieliński po kilku stratach schowany

- dużo do poprawy — Krzysztof Marciniak (@Marciniak_k) 19 czerwca 2018





17:45 Coś w tym jest.

Szkoda, ale wszyscy w Moskwie czuli to od samego początku. Cionek po prostu nie wyszedł na mecz #POLSEN#worldcup — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) 19 czerwca 2018





40 minuta Brawo Pazdan. W ostatniej chwili wślizgiem wybił piłkę na rzut rożny.

39 minuta Musimy grać odważniej, szybciej. Tylko łatwo powiedzieć. Senegalczycy jakby mieli zapasowe baterie, w ogóle się nie męczą.

38 minuta Gol samobójczy Cionka. Nasz obrońca nieszczęśliwie odbił piłkę po strzale Gueye'a. Nie tak to miało wyglądać. Szczęsny podbiegł do kolegów, jakby chciał im powiedzieć: chłopaki, nie można się załamywać. Jeszcze mnóstwo czasu!

37 minuta Niestety. Gol dla Senegalu. 0:1.

36 minuta Jest i on. No to teraz będzie nam łatwiej.

C’mon Poland !!! — Russell Crowe (@russellcrowe) 19 czerwca 2018





34 minuta Minister Obrony Narodowej Pazdan wślizgiem przeciął podanie rywali.

33 minuta I kolejny raz Senegalczycy. Rajd prawą stroną boiska Wague, poszło dośrodkowanie, pogubili się Cionek i Piszczek, ale Diouf był na spalonym.

32 minuta Groźnie teraz z drugiej strony. Sarr wrzucił piłkę w nasze pole karne, na szczęście jego koledzy nie zrozumieli jego pomysłu. Krychowiak na posterunku, bez namysłu wybił piłkę. Uff.

31 minuta Piszczek próbował poderwać kolegów. Przebiegł z 40 metrów, ale strata. Za słabe podanie Łukasza.

17:34 Nic ciekawego się nie dzieje, więc można przypomnieć sobie, jak Polacy odśpiewali hymn. Oglądaj Wideo: Reporter24/Kuba Zobacz jak kibice odśpiewali hymn na stadionie w Moskwie

30 minuta Pół godziny, a my ciągle chyba nie oddaliśmy celnego strzału na bramkę.

29 minuta Zieliński dał próbkę swoich możliwości. Przerzucił senegalską obronę, posyłając piłkę do Rybusa. Ciut za lekko. Nic z tego nie będzie. Ale brawo, więcej odwagi.

17:31 Źródło: PAP/EPA M'Baye Niang, Thiago Cionek

27 minuta Nie wygląda to dobrze. Nie potrafimy przerwać rywalom zabawy z piłką. A tymczasem zawodnicy Senegalu to grają krótkimi podaniami, to stosują przerzuty.

26 minuta Senegalczycy jakby nabrali wiatru w żagle. To oni głównie są przy piłce. Zespół Nawałki jakby próbował znaleźć drugi oddech.

17:27 Źródło: Yuri Kochetkov PAP / EPA Kibice Senegalu

22 minuta Lewandowski zatańczył z piłką przed linią pola karnego. Obrócił się i strzelił lewą nogą. Nieczysto. Szkoda, ładnie to wyglądało.

21 minuta Trzeba przyznać, że te pierwsze 20 minut są nudne. Obie strony są bardzo uważne, jakby się bały popełnić błędu.

17:23 Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA Sadio Mane

20 minuta Polska odpowiedź: strzelał Zieliński, ale trafił nieczysto w piłkę. Głową próbował zmienić kierunek lotu Grosicki. Bramkarz Khadim Ndiaye przy tym nie miał prawa się spocić.

18 minuta Kardynalny błąd naszego zespołu. Strata w środku pola, coś, co w takim meczu nie powinno się zdarzyć. Senegalczycy są przecież piekielnie szybcy. Pognał Niang, który wyprzedził wszystkich, ale źle podawał.

17:19 Źródło: FELIPE TRUEBA/PAP/EPA Arkadiusz Milik

16 minuta Grosicki tym razem z lewej strony. Znów jego podanie przecięte. Wybił Kalidou Koulibaly.

17:18 A tymczasem na Stadionie Narodowym...

Hymn w Narodowej Strefie Kibica. Jest moc pic.twitter.com/ffM3eE7eeU — Adam Polak (@Adampolakpl) 19 czerwca 2018





17:17 Źródło: Bartłomiej Zborowski/PAP Łukasz Piszczek, Sadio Mane

15 minuta Znów Polacy z atakiem pozycyjnym. W baaaardzo wolnym tempie. Pachnie stratą.

13 minuta Grosicki kolejny raz włączył przycisk "turbo". Zbiegł na prawą stronę, dośrodkował. Mamy z tego rzut rożny.

17:14 Pierwsza żółta kartka. Dla Krychowiaka. Najpierw stracił piłkę, później ratował się faulem.

10 minuta W krótkim odstępie czasu Senegalczycy pokazali siłę. Najpierw od jednego z rywali odbił się Lewandowski. Później Krychowiak. Bez faulu.

9 minuta Cionek pokazał, że nie będzie dzisiaj brał jeńców. Wyciął Nianga. Rzut wolny, na szczęście bez kartki.

8 minuta Sarr wygrał pojedynek z Kubą, dośrodkował w pole karne, ale tam ofiarnie Rybus.

17:10 Szybko zerknijmy jeszcze raz na naszą wyjściową jedenastkę. Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA Polska reprezentacja

6 minuta Niang zawędrował pod pole karne, z lewej strony. Broni Szczęsny. Brawo, Wojtek rozgrzany.

6 minuta Pierwszy korner. Dla Senegalczyków. Na szczęście Rybus przerwał podanie.

17:08 Sporo Lewandowskich na stadionie w Moskwie.

Lewandowskich ci u nas dostatek pic.twitter.com/EAUIISV66z — Czesław Michniewicz (@czesmich) 19 czerwca 2018





5 minuta Wreszcie efektownie nasi. Rybus podciął piłkę, do Grosickiego. Ten wpadł w pole karne, szukał Lewandowskiego, ale w porę zareagowali senegalscy obrońcy.

3 minuta Próbujemy wciągnąć przeciwników na swoją połowę. No tak, atak pozycyjny nie jest naszą mocną stroną. Cionek do Piszczka i strata.

2 minuta Dwumetrowy Sane popełnił prosty błąd. Aut. Piłka dla nas.

2 minuta Mane na chwilę w roli obrońcy. Musiał przerwać akcję Polaków. Zieliński przerzucał piłkę do Błaszczykowskiego. Ładne podanie, świetne przyjęcie, ale Senegalczyk interweniował w porę.

1 minuta Pierwsze kopnięcie Senegalczyków.

17:00 Jeszcze pamiątkowe zdjęcia i jedziemy.

16:57 Na trybunach biało-czerwono. Z takim dopingiem aż chce się grać.

16:57 Tradycyjnie najgłośniej TurboGrosik. Śpiewa także Thiago, nasz Brazylijczyk.

16:56 Wyszli. Za chwilę hymny. Najpierw Mazurek. Wszyscy wstają.

16:56 Nowa fryzura u RL9. Najwidoczniej Robert pozazdrościł Neymarowi. Źródło: PAP/Bartłomiej Zborowski Robert Lewandowski

16:54 Piłkarze obu drużyn czekają w tunelu. Ostatnie słowa otuchy, rozmowy i piątki.

16:52

Trybuny na stadionie Spartaka w obiektywie Kuby Atysa pic.twitter.com/TF6yy11rE6 — Michał Szadkowski (@miszowaty) 19 czerwca 2018

16:46

OFFICIEL!



Voici la liste des 23 joueurs retenus pour la coupe du monde 2018:



Senegal's World Cup squad:#Senegal#WC2018pic.twitter.com/msEUSFh2qe — Senegal Football (@SenegalFootball) 17 maja 2018

16:46 Zapomnieliśmy o składzie Senegalu. Nadrabiamy zaległości.

16:40 Rzut okiem na polską szatnię.

#POL and #SEN have arrived at Spartak Stadium!



Where are you watching #POLSEN?



TV listings https://t.co/xliHcxWvEO#WorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 19 czerwca 2018





16:25 Źródło: Bartłomiej Zborowski / PAP Polscy piłkarze już na boisku

16:21

Nasi bramkarze wyszli na rozgrzewke ale uprzejmy pan nie wpuscil ich na boisko. Wojtek Szczęsny biega na razie za linią autową :) pic.twitter.com/VRJIAfSGFK — robert błoński (@robert_blonski) 19 czerwca 2018

16:20 Na stadionie w Moskwie zaczęła się rozgrzewka. Nie wszystkim było dane rozgrzać się na placu gry.

16:06 Źródło: PAP/Radek Pietruszka Kolumna Zygmunta w Warszawie w biało-czerwonych barwach

16:05 Docierają do nas informacje, że doszło do pewnych zmian na placu Zamkowym w Warszawie.

15:55 Źródło: PAP Thiago Cionek

15:53 Obecność Cionka jest małą niespodzianką. Długo wydawało się, że to Jan Bednarek będzie tym, który zastąpi dochodzącego do siebie po urazie barku Kamila Glika.

15:49 Zagramy dwoma napastnikami. Milik obok Lewandowskiego, za ich plecami Zieliński. W obronie obok Pazdana - Thiago Cionek.

15:48 Znamy skład Polaków. Tak zaczniemy mecz z afrykańskim zespołem: Szczęsny - Piszczek, Pazdan, Cionek, Rybus - Błaszczykowski, Krychowiak, Zieliński, Grosicki - Milik, Lewandowski

15:39 Źródło: PAP/Bartłomiej Zborowski Polscy i senegalscy kibice w drodze na mecz

