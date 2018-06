Dwóch kontuzjowanych w kadrze. "Wierzę, że Kamil wróci do treningów z zespołem za sześć dni"

07.06 | Rano opuścili Arłamów, by już kilkanaście minut przed godziną 13 dotrzeć do Poznania - reprezentanci Polski rozpoczęli kolejny etap przygotowań do mundialu. W piątek na stadionie Lecha zagrają tam towarzysko z Chile.

9.06 | Czego zabrakło do zwycięstwa? - Wszystkiego po trochu, a zwłaszcza świeżości. W drugiej połowie było to widać. Chile to zespół, który bardzo dobrze gra pressingiem, praktycznie przez całe spotkanie. Ale jest w tym szansa dla nas. Przy kilku podaniach otwiera się przestrzeń, żeby wyprowadzić kontrę i stworzyć zagrożenie. W taki sposób strzeliliśmy drugiego gola - powiedział w rozmowie z TVN24 pomocnik reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak.

11.06 | - AS Monaco i profesor Pascal Boileau dali mi zielone światło. Skoro on uznał, że nie ma przeciwwskazań, bym pojechał na mistrzostwa świata, to jestem szczęśliwy. Teraz jadę do Warszawy. Jutro ostateczna decyzja lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego - powiedział kontuzjowany Kamil Glik w rozmowie z TVN24 w Nicei.

12.06 | - Na razie skupiam się na kadrze, ale nie jest tajemnicą, że moi menedżerowi rozmawiają z różnymi klubami. Na pewno nie chciałbym dopuścić do sytuacji, że czekam na transfer do ostatniego dnia. Swoją formą na boisku muszę pokazać, że zasługuję grać na wyższym poziomie niż druga liga angielska - powiedział w rozmowie z TVN24 pomocnik reprezentacji Polski Kamil Grosicki.

12.06 | - Kamil Glik nadal jest w trackie leczenie. Po ocenie kompleksowej postanowiłem, że zabierzemy Kamila na mistrzostwa, dołączy on do drużyn - powiedział lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski.

12.06 | - Po wykonaniu testów, dzisiaj w pełni świadomie, można ocenić sytuację tak, że od trzeciego meczu grupowego będzie do dyspozycji trenera. Będzie to cztery tygodnie od urazu, czyli nieznacznie szybciej niż ja się spodziewałem - powiedział lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski.

12.6 | Selekcjoner takie rozmowy zawsze przeprowadza w cztery oczy. Dotyczy to też zawodników na innych pozycjach. Zaprasza na tę "kawkę" czy "herbatkę". Wtedy poruszamy różne tematy, także te dotyczące rywalizacji. Odbywa się to w różnym czasie - zdradza bramkarz Łukasz Fabiański.

12.06 | Polacy zakończyli przygotowania do mistrzostw świata. W ostatnim sparingu na Stadionie Narodowym rozbili Litwę 4:0. W środę kadra wyleci do Rosji.

12.06 | - Będziemy się skupiać na tym, co poprawiliśmy, a błędy analizować. Dla nas wyniki sparingów z Chile i Litwą nie były ważne. Istotniejsze było to, w jaki sposób realizowaliśmy założenia taktyczne. Przygotowania w naszym wykonaniu były dobre. Mamy nadzieję, że w pierwszym meczu z Senegalem będzie to widać - skomentował zwycięstwo 4:0 z Litwą Robert Lewandowski.

12.06 | - Mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z przebiegu przygotowań, z tego, co udało się zrealizować. Dziś był generalny sprawdzian przed pierwszym meczem mundialu, który jest na razie podstawowym celem. Myślimy oczywiście o innych grupowych rywalach, nie tylko o Senegalu, ale najważniejsze jest dla nas na razie to pierwsze spotkanie - skomentował zwycięstwo 4:0 z Litwą selekcjoner Adam Nawałka.

12.06 | - To na pewno pozytywna informacja. Hart ducha, dążenie, by wrócić do kadry, nastawienie, charakter Kamila są fantastyczne. Dzięki jego sile woli rehabilitacja przebiega bardzo szybko. Po dzisiejszej konsultacji medycznej otrzymałem krótki raport, że będzie w stanie przygotować się gry w MŚ na ostatni mecz grupowy i stąd decyzja, że jedzie z nami - skomentował zwycięstwo 4:0 z Litwą selekcjoner Adam Nawałka.

12.06 | - To był ważny mecz dla nas. Chcieliśmy zagrać dobre spotkanie, żeby złapać większą pewność siebie. Nie popadamy jednak w hurraoptymizm. Do Rosji pojedziemy pewni siebie, ale w głowie mamy pokorę i skromność. Nie czuję się pewniakiem w składzie - skomentował zwycięstwo 4:0 z Litwą obrońca Jan Bednarek.

12.06 | Polish national team defeated Lithuania 4:0 in the last friendly game before World Cup in Russia. Captain Robert Lewandowski has scored twice in the first half. In the second, youngster Dawid Kownacki has found the net and right before the end, Jakub Błaszczykowki has converted a penalty.

Poland beat Lithuania 4:0 in the last test game before World...

13.06 | - Chcemy dać z siebie wszystko, żeby kibice byli dumni. Mam nadzieję, że z tego, co uda się nam osiągnąć. Nie będziemy opowiadać, co się wydarzy. Zawsze będziemy skupiać się na kolejnym meczu - powiedział na pierwszej konferencji prasowej w Soczi Robert Lewandowski.

Biało-Czerwoni w środę przylecieli do Soczi, w której będą mieszkali podczas mistrzostwa świata. We wtorkowym meczu towarzyskim z Litwą (4:0) Nawałka nie mógł skorzystać z dwóch kadrowiczów Rafała Kurzawy i Kamila Glika.



- Rafał Kurzawa na rozruchu dzień przed meczem z Litwą odniósł kontuzję stawu skokowego. Liczymy, że za trzy dni dołączy do zespołu. Kamil jest w intensywnej fazie do powrotu do zdrowia. Mam nadzieję, że za pięć dni wróci do pełnych obciążeń – powiedział selekcjoner.

"Będzie ciężko pracował"

"Przeciwnicy będą wiedzieli, że bark Glika jest świeżo po kontuzji" - Gra toczy się... czytaj dalej » Glik odniósł uraz barku na treningu podczas zgrupowania w Arłamowie. Początkowo wydawało się, że uraz wykluczy go z udziału w mundialu. Stało się jednak inaczej. Według lekarza reprezentacji Jacka Jaroszewskiego Glik ma być gotowy na trzeci mecz mundialu z Japonią.



- Kamil będzie bardzo ciężko pracował, aby sprawnie władać obydwoma rękoma, ale również pod względem wydolności i szybkości. Ma trenować przed śniadaniem na czczo, aby przygotować się wydolnościowo. Będzie miał bardzo mało wolnego czasu. Chcę, aby dołączył jak najszybciej, ale w pełni zdrowy. Treningi będą w pełni kontrolowane i bez zbędnych obciążeń. Wierzę, że będzie z drużyną za sześć dni - podkreślił selekcjoner.

"Będzie walczył bark w bark"

Z powrotu Glika do reprezentacji ucieszyli się wszyscy podopieczni Nawałki.



- Doskonale znam przypadek Kamila, bo miałem podobną kontuzję przed ćwierćfinałem Ligi Mistrzów. Każdy z nas ucieszył się, że wraca do zespołu. Znając go i to jak znosi ból, będzie walczył bark w bark. I jego zaangażowanie zobaczymy na boisku - zapewnił kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski.

Turniej w Rosji rozpocznie się w czwartek. Wówczas na Łużnikach w Moskwie gospodarz imprezy zmierzy się z Arabią Saudyjską. Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).