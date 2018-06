Nawałka: nie zapomnieliśmy, jak się gra w piłkę

05.06.2018 | "Peszkin" nie chce o tym słyszeć i kategorycznie odcina się o takich opinii.- Powołania rozsyłał selekcjoner, nie Robert. Gdybym miał aż taki wpływ na Lewego, to mieszkałbym z nim w Monachium. Bądźmy poważni, na 38 milionów ludzi w Polsce zawsze znajdzie się ktoś, kto bezkarnie i anonimowo będzie hejtować w internecie - stwierdził.

Jedna z amerykańskich firm analitycznych oceniła szanse poszczególnych reprezentacji na zwycięstwo na rosyjskim mundialu. Z analiz wynika, że najbardziej prawdopodobny finał to mecz Niemcy i Brazylia. Podobnie uważają bukmacherzy. Ale na boisku grają piłkarze, a nie liczby. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

13.06 | - Chcemy dać z siebie wszystko, żeby kibice byli dumni. Mam nadzieję, że z tego, co uda się nam osiągnąć. Nie będziemy opowiadać, co się wydarzy. Zawsze będziemy skupiać się na kolejnym meczu - powiedział na pierwszej konferencji prasowej w Soczi Robert Lewandowski.

13.06 | Trener reprezentacji Polski Adam Nawałka liczy, że zmagający się z urazem barku Kamil Glik za sześć dni wróci do treningów z zespołem. - Chcę, aby dołączył w pełni zdrowy – powiedział selekcjoner na pierwszej konferencji w Soczi przed mundialem w Rosji.

Nawałka: Kamil wróci do treningów z drużyną za sześć dni

14.06 | Kadrowicze we wtorek dotarli do swojej bazy w Soczi. Humory w samolocie dopisywały. Zwłaszcza u kontuzjowanego Kamila Glika. Kadrowicze robili sobie zdjęcia, niektóre zresztą trzeba było wykonać jeszcze raz. Zobacz, jak na słowa Roberta Lewandowskiego o wyglądzie Wojciecha Szczęsnego odpowiedział bramkarz reprezentacji i czego dziś nie potrafi młodzież.

14.06 | - Schodzimy z obciążeń, ta praca wygląda spokojnie. Na pewno dużą uwagę przywiązujemy do stałych fragmentów gry. Realizujemy już plan treningowy pod mecz z Senegalem - powiedział na konferencji prasowej Bogdan Zająć, asystent selekcjonera.

14.06 | - Z każdym dniem, godziną i ćwiczeniem jego stan Kamila się poprawia. Trzeba wykonywać pracę, ale nie ma co wywierać presji. Nie trenował dwa tygodnie i musimy być realistami. Codziennie analizujemy jego stan zdrowia - powiedział na konferencji prasowej Bogdan Zając, asystent selekcjonera.

14.06 | Piłkarze polskiej kadry nie muszą obawiać się o swoje bezpieczeństwo. W Soczi, gdzie mają swoją bazę, zastosowano szczególne środki bezpieczeństwa. - W tym regionie to norma. Żyjemy w takich czasach, że jest to konieczne – skomentował Maciej Rybus, obrońca grający na co dzień w Lokomotiwie Moskwa.

Rybus: nadzwyczajne środki bezpieczeństwa to norma

14.06 | - Nie czuję się wygranym. Nie myślę w takich kategoriach. W głowie mam to, że za chwilę czeka nas mecz. Z takim nastawieniem tutaj jestem – powiedział na konferencji prasowej w Soczi obrońca Bartosz Bereszyński.

15.06 | Polscy piłkarze trenują w pocie czoła, by trafić z formą na mecz z Senegalem. W opinii wielu zawodników, na czwartkowym treningu najbardziej wyróżniał się Sławomir Peszko. - Top player - zachwycał się skrzydłowym Kamil Glik. Formą, ale też i sylwetką imponuje nieustannie Łukasz Piszczek.

Tylko hiszpańskojęzyczny świat i Polacy używają określenia mundial. Inni mówią inaczej. Czym właściwie jest to święto piłki nożnej, które rozgrywa się w Rosji? Wiadomo, że to mistrzostwa świata i wiadomo, że w piłce nożnej. A jak o tym mówią kibice z różnych krajów?

Kamil Glik w meczu z Senegalem? Wydawało się to wykluczone, ale okazuje się, że nie jest. Na dwa dni przed pierwszym meczem naszej reprezentacji na mundialu pada deklaracja, że sprawa jest otwarta. Kontuzjowany piłkarz i filar naszej obrony szybko wraca do formy. Wiadomo już na pewno, że sędziować w tym meczu będzie arbiter z Bahrajnu.

18.06.2018 | Piłkarze reprezentacji Polski w poniedziałek rano opuścili hotel w Soczi i rozpoczęli podróż do Moskwy, gdzie we wtorek na stadionie Spartaka w Moskwie zagrają z Senegalem w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach świata w Rosji.

Biało-Czerwoni we wtorek zagrają z Senegalem

18.06.2018 | Senegalczycy na kolejny występ na mistrzostwach świata czekali szesnaście długich lat. Wrócą na nie we wtorek, kiedy w Moskwie zmierzą się z Polakami. W kraju naszego pierwszego rywala trwa mundialowa gorączka, a kibice są przekonani, że ich ulubieńcy łatwo poradzą sobie z Biało-Czerwonymi. Senegal odwiedził reporter "Faktów" TVN Wojciech Bojanowski.

"Do zrobienia bramki wystarczą dwa pustaki"

18.06.2018 | Kilka minut przed godziną 13. piłkarska reprezentacja Polski wylądowała w Moskwie. We wtorek zagra tam swój pierwszy mecz mundialu z Senegalem.

18.06 | Piłkarze polskiej reprezentacji przyjechali dziś do hotelu w Moskwie. Przed wejściem na sportowców czekała grupa kibiców nie tylko z kraju. Okazuje się, że nasi piłkarze mają wiernych fanów także w Chinach.

Nasze nazwiska znamy na pamięć, ale przed jutrzejszym meczem warto nauczyć się kilku senegalskich. "Mane" - to jest to najczęściej skandowane. Podobno zapasy są jeszcze bardziej popularne w Senegalu niż piłka. Więc miejmy nadzieję, że senegalscy piłkarze nie łączą tych obu pasji.

Sadio Mane, czyli najgroźniejsza broń Senegalu. Odliczamy do...

Sadio Mane, czyli najgroźniejsza broń Senegalu. Odliczamy do...

"Moskwo - nadchodzimy" - napisał na Twitterze Grzegorz Krychowiak. Polacy wylądowali w Moskwie, a do meczu z Senegalem została niecała doba. Pojawia się więc pytanie, czy gramy z Glikiem i kto stanie na bramce? Antoni Piechniczek, były selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej uważa, że Polskę należy traktować jako jednego z faworytów mistrzostw.

Polacy to świetna drużyna, zwłaszcza w ataku, ale my mamy doskonałą obronę - mówią Senegalczycy. W stolicy Senegalu w piłkę gra się na każdej ulicy, a nazwisko Lewandowski wymawia się z podziwem. Emocje przed wtorkowym meczem są tak ogromne, że chwilami robi się niebezpiecznie.

18.06 | Mam obawy, czy w drugiej połowie meczu będziemy tak samo dobrze grali, jak w pierwszej - powiedział w "Faktach po Faktach" były reprezentant Polski Cezary Kucharski. Reprezentacja Polski we wtorek zagra swój pierwszy mecz mundialu w Rosji. Na stadionie Spartaka Moskwa zmierzy się z Senegalem.

18.06 | - Ja się tego meczu bardzo boję. Źle się ułożyło, że pierwszy mecz gramy z Senegalem, a nie na przykład z Japonią - powiedział w "Faktach po Faktach" Stefan Szczepłek. Zwrócił uwagę, że polscy piłkarze na pierwszy mecz czekają prawie tydzień. - Może to z drugiej strony lepiej, bo przyzwyczajają się do tej atmosfery, która jest absolutnie szczególna. To jest nieporównywalne z niczym. Niektórzy mogą - tak mówiąc kolokwialnie - po prostu troszeczkę psychicznie paść, co się może odbić na ich grze - ocenił.

19.06.2018 | Kolumbijczycy w pełnym składzie w meczu z Japonią wytrzymali ledwie dwie minuty i 56 sekund. Po upływie tego czasu z boiska wyleciał Carlos Sanchez. To pierwsza czerwona kartka pokazana na rosyjskim mundialu i druga najszybsza w historii tej imprezy.

19.06.| Jestem już trochę mniej zaniepokojony. Nie ukrywam, że nie do końca byłem pewny czy Grzegorz wyjdzie w pierwszym składzie, ale zdążyłem już sobie podpatrzeć w internecie - mówi w rozmowie z TVN24 Edward Krychowiak, ojciec reprezentanta Polski Grzegorza.

19.06 | Reporter TVN24 Paweł Łukasik spotkał przed stadionem Spartaka w Moskwie Rosjanina, który sześć lat temu był w Polsce na Euro z kolegą. Wówczas mieli tylko jeden bilet, ale drugi dostali za darmo od jakiegoś Polaka i dzięki temu obaj weszli na mecz. Dzisiaj ten sam Rosjanin stał przed stadionem z dwoma biletami, by jeden oddać Polakowi, który nie miałby wejściówki. Tak chciał wyrazić wdzięczność za to, co spotkało go w Polsce. Reporter TVN24 pomógł znaleźć w tłumie kibiców naszego rodaka bez biletu na mecz Polska-Senegal. - Jestem mile zaskoczony. Bracia Słowianie - powiedział obdarowany Polak.

19.06.| W kultowej powieści Adama Bahdaja "Do przerwy 0:1" mali bohaterowie, drużyna Małej Syrenki z Paragonem, Mandżaro i Perełką, z takiego stanu potrafiła odwrócić los meczu. Mam nadzieję, że tak będzie z Orłami Adama Nawałki, ale do tej pory nie wygląda to najlepiej - komentował w Strefie Kibica TVN24 Rafał Nahorny, dziennikarz Canal+ Sport.

19.06 | Polscy kibice wyjściu ze stadionu Spartaka w Moskwie w rozmowie w reporterem TVN24 Sebastianem Napierajem podkreślali, że kibicowali polskiej drużynie do końca i dalej w nią wierzą. - Jeszcze mistrzostwa się nie skończyły. Wyjdziemy z grupy - mówili. Kibice z Polski w zdecydowanej większości pojawili się w Moskwie. To jednak nie pomogło w zwycięstwie piłkarzom Adama Nawałki. Polska reprezentacja przegrała z Senegalem 1:2. Kibice Senegalu nie ukrywali radości ze zwycięstwa swojej drużyny.

19.06.| Wtorkowy mecz Polski z Senegalem, który zakończył się wynikiem 1:2, z trybun oglądała Anna Lewandowska, żona kapitana polskiej reprezentacji - Roberta Lewandowskiego. Po zakończonym spotkaniu Lewandowska podbiegła do barierek pocieszyć męża.

19.06 | Senegalczycy wyszli z większym sercem na dłoni, z podniesionymi głowami, z gigantyczną wiarą w to, że mogą z nami wygrać - ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 komentator sportowy Andrzej Person. - Piłka nożna to jest gra błędów i niestety, nasz zespół popełnił ich więcej - powiedział z kolei były bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Kowalewski. Były hokeista Mariusz Czerkawski dodał, że widać było, iż nasi rywali mieli większego ducha walki. Jego zdaniem, nie zagraliśmy w tym meczu lepiej niż na Euro 2012.

19.06.| 18-latek z Kamieńska Wojtek Bąkowicz zachwycił Polskę, żonglując piłką przy pomocy kuli. W "Strefie Kibica" w TVN24 powiedział, że wysłał po meczu Polski z Senegalem esemesa do Grzegorza Krychowiaka, ale nie liczy na odpowiedź. - Nie będę miał mu za złe - mówił.

20.06 | Od początku drugiej połowy Polacy dłużej utrzymywali się przy piłce, ale w 60. minucie popełnili bardzo kosztowny błąd. W stronę własnej bramki piłkę wycofał Grzegorz Krychowiak, który nie zauważył wbiegającego na murawę, a opatrywanego wcześniej Mbaye Nianga. Nie widział go również Jan Bednarek, który przegrał z nim pojedynek biegowy. Napastnik Torino przejął piłkę, minął wybiegającego poza pole karne Szczęsnego i bez trudu trafił do pustej bramki.

20.06 | Pierwszego gola reprezentacja Polski straciła w 37. minucie po niefortunnej interwencji Thiago Cionka, który skierował piłkę do swojej bramki.

20.06 | Polscy piłkarze przegrali we wtorek w Moskwie z Senegalem 1:2 po samobójczej bramce Thiago Cionka (37) i Mbaye Nianga (60). Honorowego gola dla biało-czerwonych zdobył głową w 86. minucie Grzegorz Krychowiak.

20.06 | Piłkarze reprezentacji Polski wrócili do swojego hotelu w Soczi po wtorkowej porażce z Senegalem 1:2 w swoim pierwszym meczu mistrzostw świata w Rosji. W środę rano zaplanowany jest trening wyrównawczy.

Polacy w nocy wrócili do Soczi

20.06 | Aż bolało jak się na to patrzyło - powiedział we "Wstajesz i wiesz" dominikanin ojciec Paweł Gużyński komentując pierwszy mecz polskiej reprezentacji na mundialu w Rosji. Biało-Czerwoni przegrali z Senegalem 1:2. Jego zdaniem, "do profesjonalizmu nam jeszcze daleko". - To widać w porównaniu z innymi drużynami na mistrzostwach świata. My mentalnie jesteśmy jeszcze w PRL-u - ocenił.

20.06.| Były bramkarz polskiej reprezentacji Radosław Majdan powiedział, że dziwił się temu jaki skład został wystawiony w pierwszym polskim meczu mundialowym. - Arkadiusz Milik wraca po kontuzji. Oczywiście, były momenty, że prezentował dobrą formę, ale jednak to nie było to współgranie z Robertem Lewandowskim, które mieliśmy w eliminacjach do Euro - powiedział reprezentant Polski z lat 2000-2002.

21.06 | - Nie widać było podjęcia jakiegokolwiek ryzyka ze strony naszych piłkarzy. Trudno było w tej sytuacji oczekiwać, że bramki same się posypią. Musieliśmy czekać aż strzelą Senegalczycy. Dopiero później jakimś cudem raz trafiliśmy. Strasznie to wyglądało. Tak jak komentowali ten występ i kibice, i eksperci: był to blamaż, niestety - mówił na antenie TVN24 Zdzisław Kręcina, były sekretarz generalny PZPN, o porażce Biało-Czerwonych w pierwszym spotkaniu na mistrzostwach świata.

21.06 | - Nawet jeśli Kamil Glik będzie sprawny na 80 procent, to uraz psychiczny jest gorszy. Powoduje on, że w stykowej sytuacji zawodnik się cofa - powiedział w rozmowie z TVN24 Zdzisław Kręcina, były sekretarz generalny PZPN.

21.06 | - Mecz z Senegalem to temat zamknięty. W środę rano piłkarze mieli odprawę. Sztab przedstawił analizę pomeczową i również pod kątem Kolumbijczyków. Wszystkie ręce na pokład. Skupiamy się na niedzielnym starciu, bo wiemy, że i dla nas, i dla nich to mecz ostatniej szansy - wyjawił w rozmowie z TVN24 Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN.

22.06 | - Kamil Glik trenuje z pełnym obciążeniem, nie ma żadnych sygnałów do co dolegliwości jego barku - zapewnił trener kadry od przygotowania fizycznego Remigiusz Rzepka. Dodał, że to, czy obrońca zagra z Kolumbią, zależy wyłącznie od selekcjonera Adama Nawałki.

23.06.2018 | Piąty udział w mistrzostwach świata zaczęli źle, od porażki 1:2 z Japonią. W Kolumbii wiara w drużynę narodową jest jednak niezachwiana. Wygrana w niedzielnym meczu z Polską ma być dla Jamesa Rodrigueza i spółki początkiem drogi do powtórzenia najlepszego wyniku na mundialu, jakim był ćwierćfinał cztery lata temu. Nastroje przed tym spotkaniem w Bogocie sprawdza reporter "Faktów" TVN Wojciech Bojanowski.

23.06.2018 | Piąty udział w mistrzostwach świata zaczęli źle, od porażki 1:2 z Japonią. W Kolumbii wiara w drużynę narodową jest jednak niezachwiana. Wygrana w niedzielnym meczu z Polską ma być dla Jamesa Rodrigueza i spółki początkiem drogi do powtórzenia najlepszego wyniku na mundialu, jakim był ćwierćfinał cztery lata temu. Nastroje przed tym spotkaniem w Bogocie sprawdza reporter "Faktów" TVN Wojciech Bojanowski.

23.06 | Mieszkańcy Kolumbii nie tylko oglądają futbol, ale i aktywnie grają. I to wszędzie, czy na boiskach, czy na przedmieściach, choć tam trudno znaleźć kawałek równego terenu. Miejscowi kibice wierzą, że ich piłkarze są w stanie powtórzyć w Rosji wynik z poprzedniego mundialu, czyli awansować do ćwierćfinału. Na ich drodze w niedzielę stanie jednak reprezentacja Polski. Oba zespoły przegrały pierwsze mecze i w Kazaniu zagrają o pozostanie w turnieju. Nastroje w Bogocie, stolicy Kolumbii, przed tym starciem sprawdza reporter "Faktów" TVN Wojciech Bojanowski.

Nie tylko Polacy zagrają o wszystko, Kolumbijczycy też. Dla nich piłka, choć naszym kibicom trudno w to uwierzyć, jest jeszcze ważniejsza. W tym dramatycznie podzielonym kraju czasami to dosłownie kwestia życia i śmierci.

23.06.2018 | Piłkarska reprezentacja Polski jest już w Kazaniu. To tam, w stolicy Tatarstanu, nasi piłkarze zagrają o być, albo nie być w rosyjskim mundialu. Ich rywalem będzie Kolumbia.

Obie drużyny były typowane wśród ekspertów do awansu, ale już w drugiej kolejce muszą walczyć o pozostanie w turnieju. Polacy byli gorsi od Senegalu (1:2), Kolumbia uległa Japonii (1:2).



- Nie uważam, że będzie to mój najtrudniejszy mecz jako trenera drużyny narodowej. Do każdego spotkania podchodzimy z odpowiednią powagą. Nie ma tragedii po porażce z Senegalem. Ta przegrana była wynikiem wielu czynników. Nie wszystko poszło tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Po dużych oczekiwaniach było spore rozczarowanie. Była złość i kolejne spotkanie chcemy rozegrać na innym poziomie. Wierzę, że czas pomiędzy meczami wykorzystaliśmy maksymalnie. W piłce nie słowa, a czyny decydują o wyniku – powiedział Nawałka na sobotniej konferencji prasowej.

"Istotne nastawienie mentalne"

Jak scharakteryzował Kolumbię? - To bardzo wartościowy przeciwnik. Ci zawodnicy grają ze sobą od długiego czasu, a od sześciu lat prowadzi ich świetny trener. Analiza tej drużyny nastąpiła w aspekcie gry zespołowej, ale nasi gracze otrzymali również szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zawodników. To ważne, ale zawsze przede wszystkim skupiamy się na naszych zadaniach. Chcemy grać z rozmachem i kreatywnie. Mam nadzieję, że właśnie tak zaprezentujemy się w niedzielę - ocenił trener Biało-Czerwonych.



Trener Kolumbii docenił Polskę. "Jeden gol może zrobić różnicę" Selekcjoner... czytaj dalej » Selekcjoner podkreślił, że w zespole jest wiele elementów do poprawy, m.in. pressing i gra w obronie, ale również bronił swoich piłkarzy.



- Nie zapomnieliśmy, jak się gra w piłkę. Drużyna jest optymalnie przygotowana. Istotne będzie nastawienie mentalne - stwierdził Nawałka.



I dodał: - Na przestrzeni kilku lat pracy z reprezentacją mamy pozytywne doświadczenia, jeśli chodzi o trudne momenty. Drużyna radziła sobie wtedy i wierzę, że tak będzie na mistrzostwach.

Zagadka z Glikiem

Czy Kamil Glik, który nie zagrał w pierwszym spotkaniu, wstąpi w niedzielę?

- Kamil jest w pełnym treningu i nadrabia zaległości. Cieszy mnie, że wykazuje olbrzymią determinację. To rzadki przypadek, żeby po takiej kontuzji (barku) tak szybko dojść do pełnej sprawności. Chcemy, żeby wrócił jak najszybciej, ale potrzebny jest czas. Czy nadszedł? Zdecydujemy po oficjalnym treningu. Po nim zapadną decyzje dotyczące składu - zakończył.



Początek meczu Polska – Kolumbia o godzinie 20 polskiego czasu.