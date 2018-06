Miał być walec, jest szok. Brazylia też zatrzymana

07.06 | Rano opuścili Arłamów, by już kilkanaście minut przed godziną 13 dotrzeć do Poznania - reprezentanci Polski rozpoczęli kolejny etap przygotowań do mundialu. W piątek na stadionie Lecha zagrają tam towarzysko z Chile.

9.06 | Czego zabrakło do zwycięstwa? - Wszystkiego po trochu, a zwłaszcza świeżości. W drugiej połowie było to widać. Chile to zespół, który bardzo dobrze gra pressingiem, praktycznie przez całe spotkanie. Ale jest w tym szansa dla nas. Przy kilku podaniach otwiera się przestrzeń, żeby wyprowadzić kontrę i stworzyć zagrożenie. W taki sposób strzeliliśmy drugiego gola - powiedział w rozmowie z TVN24 pomocnik reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak.

11.06 | - AS Monaco i profesor Pascal Boileau dali mi zielone światło. Skoro on uznał, że nie ma przeciwwskazań, bym pojechał na mistrzostwa świata, to jestem szczęśliwy. Teraz jadę do Warszawy. Jutro ostateczna decyzja lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego - powiedział kontuzjowany Kamil Glik w rozmowie z TVN24 w Nicei.

11.06 | - AS Monaco i profesor Pascal Boileau dali mi zielone światło. Skoro on uznał, że nie ma przeciwwskazań, bym pojechał na mistrzostwa świata, to jestem szczęśliwy. Teraz jadę do Warszawy. Jutro ostateczna decyzja lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego - powiedział kontuzjowany Kamil Glik w rozmowie z TVN24 w Nicei.

12.06 | - Na razie skupiam się na kadrze, ale nie jest tajemnicą, że moi menedżerowi rozmawiają z różnymi klubami. Na pewno nie chciałbym dopuścić do sytuacji, że czekam na transfer do ostatniego dnia. Swoją formą na boisku muszę pokazać, że zasługuję grać na wyższym poziomie niż druga liga angielska - powiedział w rozmowie z TVN24 pomocnik reprezentacji Polski Kamil Grosicki.

12.06 | - Kamil Glik nadal jest w trackie leczenie. Po ocenie kompleksowej postanowiłem, że zabierzemy Kamila na mistrzostwa, dołączy on do drużyn - powiedział lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski.

12.06 | - Po wykonaniu testów, dzisiaj w pełni świadomie, można ocenić sytuację tak, że od trzeciego meczu grupowego będzie do dyspozycji trenera. Będzie to cztery tygodnie od urazu, czyli nieznacznie szybciej niż ja się spodziewałem - powiedział lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski.

12.6 | Selekcjoner takie rozmowy zawsze przeprowadza w cztery oczy. Dotyczy to też zawodników na innych pozycjach. Zaprasza na tę "kawkę" czy "herbatkę". Wtedy poruszamy różne tematy, także te dotyczące rywalizacji. Odbywa się to w różnym czasie - zdradza bramkarz Łukasz Fabiański.

12.06 | Polacy zakończyli przygotowania do mistrzostw świata. W ostatnim sparingu na Stadionie Narodowym rozbili Litwę 4:0. W środę kadra wyleci do Rosji.

12.06 | - Będziemy się skupiać na tym, co poprawiliśmy, a błędy analizować. Dla nas wyniki sparingów z Chile i Litwą nie były ważne. Istotniejsze było to, w jaki sposób realizowaliśmy założenia taktyczne. Przygotowania w naszym wykonaniu były dobre. Mamy nadzieję, że w pierwszym meczu z Senegalem będzie to widać - skomentował zwycięstwo 4:0 z Litwą Robert Lewandowski.

12.06 | - Mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z przebiegu przygotowań, z tego, co udało się zrealizować. Dziś był generalny sprawdzian przed pierwszym meczem mundialu, który jest na razie podstawowym celem. Myślimy oczywiście o innych grupowych rywalach, nie tylko o Senegalu, ale najważniejsze jest dla nas na razie to pierwsze spotkanie - skomentował zwycięstwo 4:0 z Litwą selekcjoner Adam Nawałka.

12.06 | - To na pewno pozytywna informacja. Hart ducha, dążenie, by wrócić do kadry, nastawienie, charakter Kamila są fantastyczne. Dzięki jego sile woli rehabilitacja przebiega bardzo szybko. Po dzisiejszej konsultacji medycznej otrzymałem krótki raport, że będzie w stanie przygotować się gry w MŚ na ostatni mecz grupowy i stąd decyzja, że jedzie z nami - skomentował zwycięstwo 4:0 z Litwą selekcjoner Adam Nawałka.

12.06 | - To był ważny mecz dla nas. Chcieliśmy zagrać dobre spotkanie, żeby złapać większą pewność siebie. Nie popadamy jednak w hurraoptymizm. Do Rosji pojedziemy pewni siebie, ale w głowie mamy pokorę i skromność. Nie czuję się pewniakiem w składzie - skomentował zwycięstwo 4:0 z Litwą obrońca Jan Bednarek.

12.06 | Polish national team defeated Lithuania 4:0 in the last friendly game before World Cup in Russia. Captain Robert Lewandowski has scored twice in the first half. In the second, youngster Dawid Kownacki has found the net and right before the end, Jakub Błaszczykowki has converted a penalty.

Poland beat Lithuania 4:0 in the last test game before World...

Poland beat Lithuania 4:0 in the last test game before World Cup

13.06 | - Chcemy dać z siebie wszystko, żeby kibice byli dumni. Mam nadzieję, że z tego, co uda się nam osiągnąć. Nie będziemy opowiadać, co się wydarzy. Zawsze będziemy skupiać się na kolejnym meczu - powiedział na pierwszej konferencji prasowej w Soczi Robert Lewandowski.

14.06 | Kadrowicze we wtorek dotarli do swojej bazy w Soczi. Humory w samolocie dopisywały. Zwłaszcza u kontuzjowanego Kamila Glika. Kadrowicze robili sobie zdjęcia, niektóre zresztą trzeba było wykonać jeszcze raz. Zobacz, jak na słowa Roberta Lewandowskiego o wyglądzie Wojciecha Szczęsnego odpowiedział bramkarz reprezentacji i czego dziś nie potrafi młodzież.

14.06 | Piłkarze polskiej kadry nie muszą obawiać się o swoje bezpieczeństwo. W Soczi, gdzie mają swoją bazę, zastosowano szczególne środki bezpieczeństwa. - W tym regionie to norma. Żyjemy w takich czasach, że jest to konieczne – skomentował Maciej Rybus, obrońca grający na co dzień w Lokomotiwie Moskwa.

Tylko hiszpańskojęzyczny świat i Polacy używają określenia mundial. Inni mówią inaczej. Czym właściwie jest to święto piłki nożnej, które rozgrywa się w Rosji? Wiadomo, że to mistrzostwa świata i wiadomo, że w piłce nożnej. A jak o tym mówią kibice z różnych krajów?

Kamil Glik w meczu z Senegalem? Wydawało się to wykluczone, ale okazuje się, że nie jest. Na dwa dni przed pierwszym meczem naszej reprezentacji na mundialu pada deklaracja, że sprawa jest otwarta. Kontuzjowany piłkarz i filar naszej obrony szybko wraca do formy. Wiadomo już na pewno, że sędziować w tym meczu będzie arbiter z Bahrajnu.

Brazylijczyków wymienia się w wąskim gronie głównych faworytów do mundialowego złota, dla nich byłby to szósty w historii. Od dawna nie stracili bramki, do niedzieli wygrali aż 17 z 21 spotkań za kadencji selekcjonera Tite, który objął zespół w 2016 roku po Carlosie Dundze.



No i przecież chcą zmazać plamę za mistrzostwa u siebie. Cztery lata temu dotarli do półfinału, w którym przegrali z kretesem z Niemcami.

Źródło: PAP/EPA Neymar zadziwił tylko fryzurą



Do Rosji przywieźli mnóstwo indywidualności. Z przodu mają straszyć Neymar, Gabriel Jesus i Willian. Do tego w pomocy jest Philippe Coutinho. Na papierze wygląda to pięknie. Właśnie ten ostatni w pierwszej połowie ze Szwajcarią strzelił tak, że ręce same składały się do oklasków. Najpierw było niefrasobliwie wybicie pomocnika Helwetów Stevena Zubera. Piłkarz Barcelony nie namyślał się długo i pięknie prawą nogą wkręcił piłkę do bramki. Gol cudo.

Źródło: PAP/EPA Piękny gol, wielka radość

Kara za minimalizm

Brazylijczycy późnej odpuścili, jakby im to wystarczało. Za minimalizm przyszła kara. Po przerwie zrehabilitował się ten, który nie popisał się wcześniej. Zuber wykorzystał koszmarnie ustawionych obrońców i niezdecydowanie bramkarza przy rzucie rożnym. Strzał głową, z około metra do bramki, był dla niego dziecinnie prosty.

Źródło: PAP/EPA Zuber trafił i naprawił błąd z pierwszej połowy



Helweci uwierzyli, że mogą w Rostowie nad Donem dokonać czegoś wielkiego. Grali jakby wstąpiły w nich dodatkowe siły. Doskakiwali do faworytów we dwóch, trzech, grali wysokim pressingiem, odbierając im ochotę do gry i wymuszając błędy.



Neymar z kolegami wyglądali na zrezygnowanych. Gwiazdor PSG miał problem z celownikiem, podobnie jak wprowadzony w drugiej połowie Roberto Firmino. Także Coutinho za nic w świecie nie chciał strzelić swojego drugiego gola w tym meczu - najbliżej był w 70. minucie, gdy efektownie opanował piłkę, ale nieczysto w nią trafił.

Znów się okazuje, że klasowe indywidualności to jeszcze nie przepis na sukces.