FIFA wybrała sędziów. Ćwierćfinały bez Marciniaka

FIFA oficjalnie nie ogłosiła, którzy z 35 arbitrów głównych po rundzie grupowej zostali skreśleni z obsady i zakończyli udział w mundialu. Cztery lata temu w Brazylii skorzystała z 14 sędziów głównych.

Ćwierćfinały zostaną rozegrane w piątek i w sobotę. Mecz Urugwaj - Francja w Niżnym Nowogrodzie poprowadzi Argentyńczyk Nestor Pitana, a drugie spotkanie, w którym Brazylia zmierzy się w Kazaniu z Belgią - Serb Milorad Mazić.



Następnego dnia spotkanie Szwecja - Anglia w Samarze będzie jako główny sędziował Holender Bjoern Kuipers, natomiast mecz Rosja - Chorwacja w Soczi poprowadzi Brazylijczyk Sandro Ricci.

Nie korzystał z VAR

Anglicy zdjęli klątwę. Za szóstym podejściem Rzuty karne to... czytaj dalej » 37-letni Marciniak, pierwszy polski główny arbiter mundialu od 1998 roku, do tej pory poprowadził w Rosji dwa spotkania. Oba grupowe, najpierw Argentyna - Islandia, potem Niemcy - Szwecja. W obu - mimo kontrowersji - nie konsultował się z arbitrami VAR.

Po pierwszym z meczu zebrał bardzo dobre recenzje, po drugim był krytykowany. Niektóre media ze zdziwieniem przyjęły fakt, że Polak nie podyktował rzutu karnego dla drużyny Trzech Koron i nie skorzystał z powtórek wideo.

Collinie chodziło o Marciniaka?

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Moskwie, która dotyczyła podsumowania pracy arbitrów i działania systemu VAR w pierwszej części turnieju, jeden z dziennikarzy przywołał m.in. właśnie tę sytuację, która - według włoskiego dziennika "La Gazzetta dello Sport" - miała pogrążyć Marciniaka.



Szef Komisji Sędziowskiej FIFA Pierluigi Collina przyznał w pewnym momencie, że "niektórzy sędziowie do tej pory byli przyzwyczajeni, że to do nich należy ostateczna decyzja i trudno im dostosować się do sytuacji, że ktoś może kwestionować ich zdanie".

Jeszcze Gil

Z polskich arbitrów w Rosji pozostał jeszcze Paweł Gil, który od początku turnieju pojawia się na meczach jako asystent sędziego wideo (AVAR). Pracował już przy piętnastu spotkaniach, ostatnim było starcie 1/8 finału Kolumbia - Anglia.

PROGRAM SPOTKAŃ:

piątek:

Urugwaj - Francja (Niżny Nowogród, 16.00 - NESTOR PITANA)

Brazylia - Belgia (Kazań, 20.00 - MILORAD MAZIĆ)



sobota:

Szwecja - Anglia (Samara, 16.00 - BJORN KUIPERS)

Rosja - Chorwacja (Soczi, 20.00 - SANDRO RICCI)