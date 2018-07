Mistrzowie skomentowali swój triumf. Mbappe o Pucharze Świata: "Moja miłość"

11.06 | - AS Monaco i profesor Pascal Boileau dali mi zielone światło. Skoro on uznał, że nie ma przeciwwskazań, bym pojechał na mistrzostwa świata, to jestem szczęśliwy. Teraz jadę do Warszawy. Jutro ostateczna decyzja lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego - powiedział kontuzjowany Kamil Glik w rozmowie z TVN24 w Nicei.

07.06 | Rano opuścili Arłamów, by już kilkanaście minut przed godziną 13 dotrzeć do Poznania - reprezentanci Polski rozpoczęli kolejny etap przygotowań do mundialu. W piątek na stadionie Lecha zagrają tam towarzysko z Chile.

9.06 | Czego zabrakło do zwycięstwa? - Wszystkiego po trochu, a zwłaszcza świeżości. W drugiej połowie było to widać. Chile to zespół, który bardzo dobrze gra pressingiem, praktycznie przez całe spotkanie. Ale jest w tym szansa dla nas. Przy kilku podaniach otwiera się przestrzeń, żeby wyprowadzić kontrę i stworzyć zagrożenie. W taki sposób strzeliliśmy drugiego gola - powiedział w rozmowie z TVN24 pomocnik reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak.

20.06 | Aż bolało jak się na to patrzyło - powiedział we "Wstajesz i wiesz" dominikanin ojciec Paweł Gużyński komentując pierwszy mecz polskiej reprezentacji na mundialu w Rosji. Biało-Czerwoni przegrali z Senegalem 1:2. Jego zdaniem, "do profesjonalizmu nam jeszcze daleko". - To widać w porównaniu z innymi drużynami na mistrzostwach świata. My mentalnie jesteśmy jeszcze w PRL-u - ocenił.

20.06.| Były bramkarz polskiej reprezentacji Radosław Majdan powiedział, że dziwił się temu jaki skład został wystawiony w pierwszym polskim meczu mundialowym. - Arkadiusz Milik wraca po kontuzji. Oczywiście, były momenty, że prezentował dobrą formę, ale jednak to nie było to współgranie z Robertem Lewandowskim, które mieliśmy w eliminacjach do Euro - powiedział reprezentant Polski z lat 2000-2002.

22.06 | - Kamil Glik trenuje z pełnym obciążeniem, nie ma żadnych sygnałów do co dolegliwości jego barku - zapewnił trener kadry od przygotowania fizycznego Remigiusz Rzepka. Dodał, że to, czy obrońca zagra z Kolumbią, zależy wyłącznie od selekcjonera Adama Nawałki.

24.06 W Kolumbii piłka nożna traktowana jest jak religia. Na biednych, kontrolowanych przez kartele narkotykowe przedmieściach Bogoty stanowi tu jedyną alternatywę dla przestępczego świata. – Bardzo się tu nudzimy, nie ma nic do roboty. Jedyne co trzyma nas przy życiu to gra w piłkę – powiedział kilkuletni chłopiec w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Wojciechem Bojanowskim.

29.06.| - Jeżeli mówimy o zawodniku, który jest wiodącym w reprezentacji kraju - a Robert Lewandowski jest takim zawodnikiem, on był decydujący dla nas w wielu meczach eliminacyjnych - no to na kogo można liczyć, jeśli nie na takiego zawodnika? - pytał Lubański. - Jest to niestety kolejny turniej Roberta Lewandowskiego, gdzie wypada absolutnie poniżej oczekiwań wszystkich - zarówno fachowców, jak i kibiców - dodał.

6.07 | - Z kraju zaczęły do nas napływać wiadomości oraz pytania, co się stało, dlaczego zignorowaliśmy VAR. Byliśmy zszokowani, a w pewnym momencie nawet rozbawieni, że można takie bzdury wymyślać. Później sprawdziliśmy jeszcze, co wypisuje się na ten temat w internecie. Skorzystaliśmy z VAR-u - mówił Tomasz Listkiewicz, asystent Szymon Marciniaka, o sytuacji o niepodyktowaniu rzutu karnego Szwedom w meczu z Niemcami.

11.07 | To "ciężko wywalczone zwycięstwo" - pisze francuska prasa o pokonaniu w półfinale mundialu Belgii przez "Trójkolorowych". Teraz czas na ich udział w finale. Będzie to trzeci raz w historii, kiedy Francja zagra w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Francuscy kibice się cieszą. Do późna świętowali zwycięstwo swojej drużyny. Policja miała trochę pracy, bo na Polach Elizejskich doszło do zamieszek. Sytuacja została jednak szybko opanowana.

11.07 | W środowym meczu półfinałowym z Chorwacją angielska drużyna objęła prowadzenie już w 5. minucie. Kibice w Hyde Parku w Londynie w przypływie euforii zaczęli wyrzucać do góry to, co mieli pod ręką - w tym przypadku głównie piwo. Nad ich głowami powstała chmielowa chmura. Według Darrena Rovella, reportera sportowej stacji ESPN, zmarnowany w ten sposób napój miał być warty 10 tysięcy dolarów.

13.07 | Zamienili garnitury na koszulki i tak chorwaccy ministrowie uczcili awans swojej drużyny do finału mistrzostw świata. Dla drużyny Chorwacji to już historyczny sukces. Ale Dawid Rydzek przeanalizował statystyki, żeby sprawdzić, co przed spotkaniem z Francją Chorwaci mogą wyczytać w liczbach.

Francuzi na drugi Puchar Świata czekali 20 lat. W niedzielę im się udało. Antoine Griezmann, Paul Pogba, Mbappe i ekipa zdobyli tytuł Francja w raju. "Wieczne szczęście", "Inny świat" Nie może być... czytaj dalej » po zwycięstwie 4:2 z reprezentacją Chorwacji. Historyczne spotkanie odbyło się na Łużnikach w Moskwie.

"Miłość"

Po zdobyciu najwyższego miejsca na podium, członkowie reprezentacji Francji skomentowali swój sukces na swoich profilach na Twitterze.

"Mistrzowie świata. Niech żyje Francja" - napisał Antoine Griezmann.

"Moja miłość" - tak zdjęcie, na którym całuje Puchar Świata, skomentował Mbappe. Potem dodał zdjęcie z Griezmannem, Dembele i zdobytym trofeum.

CHAMPIONS DU MONDE. Vive la France pic.twitter.com/YI3bGeHr5e — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 15 lipca 2018

MY LOVE pic.twitter.com/Ut72cZTLWU — Kylian Mbappé (@KMbappe) 15 lipca 2018 CRACKS @AntoGriezmann@Dembouzpic.twitter.com/XQl5FfnQAg — Kylian Mbappé (@KMbappe) 15 lipca 2018

Uznanie prezydenta

Macron, prezydent Francji, osobiście pogratulował reprezentacji chwilę po zdobyciu mistrzostwa. Był na meczu w Moskwie i obejrzał go w towarzystwie Władimira Putina, Gianniego Infantino i Kolindy Grabar-Kitarović.

Nie mogło jednak zabraknąć komentarza w mediach społecznościowych. Napisał krótko: "@equipedefrance: DZIĘKUJĘ".

.@equipedefrance : MERCI — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 lipca 2018

Mbappe do Pelego

Prezydenci Francji, Chorwacji i Rosji wspólnie obejrzeli finał mundialu Emmanuel Macron,... czytaj dalej » Jeszcze przed finałem 19-letni Mbappe był porównywany do Pelego, czyli żywej legendy brazylijskiego futbolu. Teraz Mbappe został dopiero drugim po Pele nastolatkiem, który strzelił gola w finale mistrzostw świata. Pele dokonał tego w 1958 roku, kiedy to Brazylia odniosła zwycięstwo nad gospodarzami, Szwecją.

"Król" skomentował sukces 19-letniej gwiazdy na Twitterze.

"Jeśli Kylian nadal będzie wyrównywał moje rekordy jak ten, być może będę musiał odkurzyć moje korki" - napisał.

Niedługo potem Mbappe odpisał mu: "Król zawsze pozostanie królem".