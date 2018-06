Szaleństwo na punkcie Korei. "Bracie, teraz jesteś Meksykaninem"

Meksyk przegrał ze Szwecją 0:3 i gdyby Niemcy pokonali Koreańczyków, to oni zagwarantowaliby sobie awans z grupy F. W Kazaniu doszło jednak do sensacji i to mistrzowie świata pożegnali się z turniejem. Szwecja gromi. Korea uratowała Meksyk Sam Hitchcock nie... czytaj dalej »

Flagi, piosenki

Kibice meksykańscy byli załamani, ale pod koniec meczu dotarły do nich wieści z Kazania i obie drużyny opuszczały boisko uszczęśliwione. "Kocham Koreę" - to najczęstsze hasło pojawiające się w portalach społecznościowych. Na Twitterze rekordy popularności bije hasztag #TodosSomosCorea (wszyscy jesteśmy Koreą). Internet zalały memy ze zdjęciami Koreańczyków w meksykańskich kapeluszach i narodowymi flagami z emblematem Korei w miejscu godła. Popularne są hasła zachęcające do jedzenia w koreańskich restauracjach.

Zorganizowano także zabawę w stolicy kraju pod ambasadą koreańską. "Koreańczyku, bracie, teraz jesteś Meksykaninem" - to najpopularniejsza piosenka tego dnia.



That’s the Korean consul general to Mexico, Byoung-Jin Han, celebrating with grateful Mexican fans outside the Korea embassy here. One fan said he took a shot of tequila with them earlier. pic.twitter.com/NGWEmRADUW — James Wagner (@ByJamesWagner) June 27, 2018





1 lipca w Meksyku odbędą się wybory, których faworytem jest ugrupowanie Narodowy Ruch Odrodzenia (Morena). "Zapomnijcie o Morena... To Korea jest nadzieją Meksyku" - piszą internauci.