Katastrofa Maroka. Wbiło sobie gola w doliczonym czasie

Michał Pazdan powiedział, że przygotowujący się do pierwszego spotkania mistrzostw świata w Rosji piłkarze reprezentacji Polski w Soczi nie mogą spędzać czasu tylko na treningach oraz w swoich pokojach. - Mieszkamy w fajnym hotelu, gdzie mamy do dyspozycji salę do relaksu, leżaki czy miejsca, gdzie możemy odpoczywać wieczorem - wyjaśnił Pazdan.