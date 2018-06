Na Kolumbię w innym składzie. "Zmiany będą na pewno"

9.06 | Czego zabrakło do zwycięstwa? - Wszystkiego po trochu, a zwłaszcza świeżości. W drugiej połowie było to widać. Chile to zespół, który bardzo dobrze gra pressingiem, praktycznie przez całe spotkanie. Ale jest w tym szansa dla nas. Przy kilku podaniach otwiera się przestrzeń, żeby wyprowadzić kontrę i stworzyć zagrożenie. W taki sposób strzeliliśmy drugiego gola - powiedział w rozmowie z TVN24 pomocnik reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak.

12.06 | - Mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z przebiegu przygotowań, z tego, co udało się zrealizować. Dziś był generalny sprawdzian przed pierwszym meczem mundialu, który jest na razie podstawowym celem. Myślimy oczywiście o innych grupowych rywalach, nie tylko o Senegalu, ale najważniejsze jest dla nas na razie to pierwsze spotkanie - skomentował zwycięstwo 4:0 z Litwą selekcjoner Adam Nawałka.

12.06 | - To na pewno pozytywna informacja. Hart ducha, dążenie, by wrócić do kadry, nastawienie, charakter Kamila są fantastyczne. Dzięki jego sile woli rehabilitacja przebiega bardzo szybko. Po dzisiejszej konsultacji medycznej otrzymałem krótki raport, że będzie w stanie przygotować się gry w MŚ na ostatni mecz grupowy i stąd decyzja, że jedzie z nami - skomentował zwycięstwo 4:0 z Litwą selekcjoner Adam Nawałka.

12.06 | - To był ważny mecz dla nas. Chcieliśmy zagrać dobre spotkanie, żeby złapać większą pewność siebie. Nie popadamy jednak w hurraoptymizm. Do Rosji pojedziemy pewni siebie, ale w głowie mamy pokorę i skromność. Nie czuję się pewniakiem w składzie - skomentował zwycięstwo 4:0 z Litwą obrońca Jan Bednarek.

12.06 | Polish national team defeated Lithuania 4:0 in the last friendly game before World Cup in Russia. Captain Robert Lewandowski has scored twice in the first half. In the second, youngster Dawid Kownacki has found the net and right before the end, Jakub Błaszczykowki has converted a penalty.

13.06 | - Chcemy dać z siebie wszystko, żeby kibice byli dumni. Mam nadzieję, że z tego, co uda się nam osiągnąć. Nie będziemy opowiadać, co się wydarzy. Zawsze będziemy skupiać się na kolejnym meczu - powiedział na pierwszej konferencji prasowej w Soczi Robert Lewandowski.

14.06 | Kadrowicze we wtorek dotarli do swojej bazy w Soczi. Humory w samolocie dopisywały. Zwłaszcza u kontuzjowanego Kamila Glika. Kadrowicze robili sobie zdjęcia, niektóre zresztą trzeba było wykonać jeszcze raz. Zobacz, jak na słowa Roberta Lewandowskiego o wyglądzie Wojciecha Szczęsnego odpowiedział bramkarz reprezentacji i czego dziś nie potrafi młodzież.

14.06 | Piłkarze polskiej kadry nie muszą obawiać się o swoje bezpieczeństwo. W Soczi, gdzie mają swoją bazę, zastosowano szczególne środki bezpieczeństwa. - W tym regionie to norma. Żyjemy w takich czasach, że jest to konieczne – skomentował Maciej Rybus, obrońca grający na co dzień w Lokomotiwie Moskwa.

Tylko hiszpańskojęzyczny świat i Polacy używają określenia mundial. Inni mówią inaczej. Czym właściwie jest to święto piłki nożnej, które rozgrywa się w Rosji? Wiadomo, że to mistrzostwa świata i wiadomo, że w piłce nożnej. A jak o tym mówią kibice z różnych krajów?

Kamil Glik w meczu z Senegalem? Wydawało się to wykluczone, ale okazuje się, że nie jest. Na dwa dni przed pierwszym meczem naszej reprezentacji na mundialu pada deklaracja, że sprawa jest otwarta. Kontuzjowany piłkarz i filar naszej obrony szybko wraca do formy. Wiadomo już na pewno, że sędziować w tym meczu będzie arbiter z Bahrajnu.

18.06.2018 | Piłkarze reprezentacji Polski w poniedziałek rano opuścili hotel w Soczi i rozpoczęli podróż do Moskwy, gdzie we wtorek na stadionie Spartaka w Moskwie zagrają z Senegalem w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach świata w Rosji.

Nasze nazwiska znamy na pamięć, ale przed jutrzejszym meczem warto nauczyć się kilku senegalskich. "Mane" - to jest to najczęściej skandowane. Podobno zapasy są jeszcze bardziej popularne w Senegalu niż piłka. Więc miejmy nadzieję, że senegalscy piłkarze nie łączą tych obu pasji.

Polacy to świetna drużyna, zwłaszcza w ataku, ale my mamy doskonałą obronę - mówią Senegalczycy. W stolicy Senegalu w piłkę gra się na każdej ulicy, a nazwisko Lewandowski wymawia się z podziwem. Emocje przed wtorkowym meczem są tak ogromne, że chwilami robi się niebezpiecznie.

18.06 | - Ja się tego meczu bardzo boję. Źle się ułożyło, że pierwszy mecz gramy z Senegalem, a nie na przykład z Japonią - powiedział w "Faktach po Faktach" Stefan Szczepłek. Zwrócił uwagę, że polscy piłkarze na pierwszy mecz czekają prawie tydzień. - Może to z drugiej strony lepiej, bo przyzwyczajają się do tej atmosfery, która jest absolutnie szczególna. To jest nieporównywalne z niczym. Niektórzy mogą - tak mówiąc kolokwialnie - po prostu troszeczkę psychicznie paść, co się może odbić na ich grze - ocenił.

19.06 | Reporter TVN24 Paweł Łukasik spotkał przed stadionem Spartaka w Moskwie Rosjanina, który sześć lat temu był w Polsce na Euro z kolegą. Wówczas mieli tylko jeden bilet, ale drugi dostali za darmo od jakiegoś Polaka i dzięki temu obaj weszli na mecz. Dzisiaj ten sam Rosjanin stał przed stadionem z dwoma biletami, by jeden oddać Polakowi, który nie miałby wejściówki. Tak chciał wyrazić wdzięczność za to, co spotkało go w Polsce. Reporter TVN24 pomógł znaleźć w tłumie kibiców naszego rodaka bez biletu na mecz Polska-Senegal. - Jestem mile zaskoczony. Bracia Słowianie - powiedział obdarowany Polak.

19.06.| W kultowej powieści Adama Bahdaja "Do przerwy 0:1" mali bohaterowie, drużyna Małej Syrenki z Paragonem, Mandżaro i Perełką, z takiego stanu potrafiła odwrócić los meczu. Mam nadzieję, że tak będzie z Orłami Adama Nawałki, ale do tej pory nie wygląda to najlepiej - komentował w Strefie Kibica TVN24 Rafał Nahorny, dziennikarz Canal+ Sport.

19.06 | Polscy kibice wyjściu ze stadionu Spartaka w Moskwie w rozmowie w reporterem TVN24 Sebastianem Napierajem podkreślali, że kibicowali polskiej drużynie do końca i dalej w nią wierzą. - Jeszcze mistrzostwa się nie skończyły. Wyjdziemy z grupy - mówili. Kibice z Polski w zdecydowanej większości pojawili się w Moskwie. To jednak nie pomogło w zwycięstwie piłkarzom Adama Nawałki. Polska reprezentacja przegrała z Senegalem 1:2. Kibice Senegalu nie ukrywali radości ze zwycięstwa swojej drużyny.

19.06 | Senegalczycy wyszli z większym sercem na dłoni, z podniesionymi głowami, z gigantyczną wiarą w to, że mogą z nami wygrać - ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 komentator sportowy Andrzej Person. - Piłka nożna to jest gra błędów i niestety, nasz zespół popełnił ich więcej - powiedział z kolei były bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Kowalewski. Były hokeista Mariusz Czerkawski dodał, że widać było, iż nasi rywali mieli większego ducha walki. Jego zdaniem, nie zagraliśmy w tym meczu lepiej niż na Euro 2012.

19.06 | Senegalczycy wyszli z większym sercem na dłoni, z podniesionymi głowami, z gigantyczną wiarą w to, że mogą z nami wygrać - ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 komentator sportowy Andrzej Person. - Piłka nożna to jest gra błędów i niestety nasz zespół popełnił ich więcej - powiedział z kolei były bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Kowalewski. Były hokeista Mariusz Czerkawski dodał, że widać było, iż nasi rywali mieli większego ducha walki. Jego zdaniem, nie zagraliśmy w tym meczu lepiej niż na Euro 2012.

20.06 | Od początku drugiej połowy Polacy dłużej utrzymywali się przy piłce, ale w 60. minucie popełnili bardzo kosztowny błąd. W stronę własnej bramki piłkę wycofał Grzegorz Krychowiak, który nie zauważył wbiegającego na murawę, a opatrywanego wcześniej Mbaye Nianga. Nie widział go również Jan Bednarek, który przegrał z nim pojedynek biegowy. Napastnik Torino przejął piłkę, minął wybiegającego poza pole karne Szczęsnego i bez trudu trafił do pustej bramki.

20.06 | Aż bolało jak się na to patrzyło - powiedział we "Wstajesz i wiesz" dominikanin ojciec Paweł Gużyński komentując pierwszy mecz polskiej reprezentacji na mundialu w Rosji. Biało-Czerwoni przegrali z Senegalem 1:2. Jego zdaniem, "do profesjonalizmu nam jeszcze daleko". - To widać w porównaniu z innymi drużynami na mistrzostwach świata. My mentalnie jesteśmy jeszcze w PRL-u - ocenił.

20.06.| Były bramkarz polskiej reprezentacji Radosław Majdan powiedział, że dziwił się temu jaki skład został wystawiony w pierwszym polskim meczu mundialowym. - Arkadiusz Milik wraca po kontuzji. Oczywiście, były momenty, że prezentował dobrą formę, ale jednak to nie było to współgranie z Robertem Lewandowskim, które mieliśmy w eliminacjach do Euro - powiedział reprezentant Polski z lat 2000-2002.

21.06 | - Nie widać było podjęcia jakiegokolwiek ryzyka ze strony naszych piłkarzy. Trudno było w tej sytuacji oczekiwać, że bramki same się posypią. Musieliśmy czekać aż strzelą Senegalczycy. Dopiero później jakimś cudem raz trafiliśmy. Strasznie to wyglądało. Tak jak komentowali ten występ i kibice, i eksperci: był to blamaż, niestety - mówił na antenie TVN24 Zdzisław Kręcina, były sekretarz generalny PZPN, o porażce Biało-Czerwonych w pierwszym spotkaniu na mistrzostwach świata.

21.06 | - Nawet jeśli Kamil Glik będzie sprawny na 80 procent, to uraz psychiczny jest gorszy. Powoduje on, że w stykowej sytuacji zawodnik się cofa - powiedział w rozmowie z TVN24 Zdzisław Kręcina, były sekretarz generalny PZPN.

21.06 | - Mecz z Senegalem to temat zamknięty. W środę rano piłkarze mieli odprawę. Sztab przedstawił analizę pomeczową i również pod kątem Kolumbijczyków. Wszystkie ręce na pokład. Skupiamy się na niedzielnym starciu, bo wiemy, że i dla nas, i dla nich to mecz ostatniej szansy - wyjawił w rozmowie z TVN24 Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN.

U siebie w kraju nie mają prawa wejść na stadion, często przebierają się za mężczyzn, by pooglądać mecz piłki nożnej. Na mundialu w Rosji Iranki kibicują na całego. W czasie meczu Iran-Hiszpania szalały na stadionie, a wychodząc, mówiły, że to jest niesamowite uczucie.

Polacy i Kolumbijczycy będą w niedzielę walczyli o pierwsze punkty na mistrzostwach świata w Rosji. Inauguracja nie wypadła dobrze obu zespołom. Biało-Czerwoni przegrali w Moskwie z Senegalem 1:2. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Kolumbii z Japonią.

- Kolumbijczycy są w takiej samej sytuacji jak my. Po losowaniu byli uznawani za faworytów naszej grupy. W skład tego zespołu wchodzą zawodnicy świetnie wyszkoleni technicznie. Grają od kilku lat w niezmienionym składzie i prowadzi ich ten sam trener. To ćwierćfinalista poprzedniego mundialu, choć teraz zaliczył falstart - powiedział Małowiejski. Spokój Szczęsnego. "Ta reprezentacja zawsze odpowiadała. Teraz też odpowie" W polskiej bazie... czytaj dalej »

We wtorkowym meczu Kolumbijczycy grali w osłabieniu od trzeciej minuty po czerwonej kartce dla Carlosa Sancheza. W meczu z Polakami go zabraknie. - Brak jednego zawodnika nie ma żadnego wpływu na jakość tego zespołu. Nie mam na myśli Jamesa Rodrigueza, którego zabrakło od początku w meczu z Japonią, a z nami może już zagrać. Jesteśmy przygotowani na rywala w najlepszej formie i przygotowujemy się do tego meczu jakby James miał zagrać od początku - zadeklarował Małowiejski.

Sam też zaznaczył, że w polskiej drużynie zajdą zmiany. - Zmiany będą na pewno, oczywiście nie jest jeszcze decyzja podjęta na jakich pozycjach, szkielet zespołu zostanie zachowany, ale zmiany będą - dodał. Wszystko po to, by nie powtórzył się scenariusz meczu z Senegalem. Oczywiście temat ten był obecny na czwartkowej konferencji.

- Wyciągnęliśmy wnioski, było zbyt wiele błędów, wiele mogliśmy zrobić lepiej. Ale to już jest za nami, nie rozpamiętujemy tego co było wcześniej. Jesteśmy mocno przygotowani mentalnie. Na pewno nie zawiedziemy - powiedział Jan Bednarek.

On był zamieszany w utratę drugiego gola dla Senegalczyków. - Nie będę siedział i myślał, co mogłem zrobić lepiej, taka jest piłka. Każdy chce pokazać, że to był wypadek przy pracy. Ważne by nie załamywać się. Najważniejsi jesteśmy my sami, żebyśmy to my dali z siebie wszystko i byli z siebie zadowoleni - dodał obrońca Southampton.

Krzyku nie było, rozmowa tak

Na miejsce w pierwszym składzie liczy z pewnością ten, który dał dobrą zmianę w starciu z Afrykańczykami, Dawid Kownacki. - Jestem gotowy mentalnie i psychicznie. Nie przytłacza mnie presja. Dla takich meczów chce się grać w piłkę. Po to wszystko się robiło, żeby tu być - stwierdził napastnik Sampdorii.

Zapewnił, że rozpamiętywania o wtorkowym meczu już nie ma. - Nie o to chodzi żeby spotkać się i krzyczeć na siebie. W momencie gdy coś nie poszło, łatwo wytykać błędy, ale każdego z nas spotkała już niejedna porażka, ważne by być jednością. Odbyliśmy taką rozmowę, nie da się o tym nie mówić, ale dwa dni po meczu zostawiliśmy to z tyłu głowy. Wszystko zostało już wyjaśnione. Będziemy przygotowani mentalnie i sportowo - zapewnił.

Jak zagrać, aby wygrać? - Może trochę bardziej agresywnie. Trzeba być blisko przeciwnika, szybko do nich doskakiwać. Kiedy będziemy mieli piłkę, podejmować szybciej decyzje, nie przetrzymywać jej - uważa.