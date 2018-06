Francja zatrzymana. Ale w Moskwie bez ofiar

Porażka z Kolumbią to potężny cios. Największy chyba dla Adama Nawałki. - To boli wszystkich. Mnie najbardziej. Biorę za to odpowiedzialność - przyznał po spotkaniu selekcjoner Polaków. Jemu i jego piłkarzom na mundialu w Rosji pozostał już tylko do rozegrania trzeci mecz grupowy, z Japonią.