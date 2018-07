Gdyby mógł cofnąć czas, zrobiłby pewnie inaczej. Największy przegrany mundialu jest Chorwatem

13.07 | Zamienili garnitury na koszulki i tak chorwaccy ministrowie uczcili awans swojej drużyny do finału mistrzostw świata. Dla drużyny Chorwacji to już historyczny sukces. Ale Dawid Rydzek przeanalizował statystyki, żeby sprawdzić, co przed spotkaniem z Francją Chorwaci mogą wyczytać w liczbach.

Kto szuka recepty na polska kadrę, niech spojrzy na Chorwację. Maleńki kraj i wielka drużyna. Wcale nie młoda i bardzo zmęczona, a pokonała Anglię i weszła do finału mistrzostw w stylu, o jakim możemy marzyć.

30-letni napastnik Mllanu znalazł się w 23-osobowej kadrze powołanej na turniej. Afera z jego udziałem wybuchła po pierwszym meczu z Nigerią. Chorwaci wygrali 2:0, ale w ich szatni - jak informowały miejscowe media - doszło do "trzęsienia ziemi".

Tusk kibicuje Chorwacji. "Piękny i ambitny futbol" - Będę trzymał... czytaj dalej » Dziennikarze podali, że selekcjoner Zlatko Dalić zdenerwował się na zawodnika, bo ten odmówił wejścia na boisko. Chciał go wprowadzić na ostatnie pięć minut za jednego z bohaterów spotkania Mario Mandżukica. Kalinić stwierdził jednak, że bolą go plecy. Szkoleniowiec nie miał litości. Za "naruszenie dyscypliny" wykluczył go z zespołu.

Do dyspozycji pozostało Daliciowi 22 piłkarzy. O tym, że nie liczy się ilość tylko jakość, przekonaliśmy się w następnych tygodniach. Chorwaci są w finale, mimo że w każdym z trzech meczów fazy pucharowej byli skazani na dogrywki. O złoto powalczą w niedzielę z Francuzami.

"Życie toczy się dalej"

Najważniejsze starcie w historii chorwackiej piłki Kalinić obejrzy zapewne w Mediolanie. Tam przebywa od kilku dni, co potwierdzają zdjęcia umieszczane przez niego w mediach społecznościowych. Rozmów unika. Wyręcza go w tym jego menedżer, który przyznał, że to dla jego klienta "bardzo bolesny temat".

- Cały czas jestem o niego pytany. I cały czas muszę powtarzać, że nie ma sensu mówić o jego rozstaniu z reprezentacją. Życie musi toczyć się dalej. To nie był dla niego dobry rok. Ale jestem przekonany, że wkrótce udowodni swoją wartość - przyznał Tomislav Erceg cytowany przez t.portal.hr.