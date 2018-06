Sensacja w Moskwie. Niemcy ograni

Sędzia Bakary Gassama z Zambii poprosił o pomoc system wideoweryfikacji VAR. Zerknął w ekran i szybko zdecydował, że Peru należy się rzut karny. Christian Cueva podumał, ruszył i huknął wysoko nad poprzeczką, w trybuny. Duńczycy wpakowali piłkę do siatki rywala raz, a potem musieli się bronić, czasami rozpaczliwie. To wystarczyło, by w meczu grupy C mistrzostw świata - rozgrywanym w Sarańsku - zgarnęli trzy punkty.