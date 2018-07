Odpoczął po Barcelonie, wziął kadrę Hiszpanii

Video: tvn24

"Piłkarze Senegalu zjedli nas jak ciepłą bułeczkę na śniadanie"

20.06 | Aż bolało jak się na to patrzyło - powiedział we "Wstajesz i wiesz" dominikanin ojciec Paweł Gużyński komentując pierwszy mecz polskiej reprezentacji na mundialu w Rosji. Biało-Czerwoni przegrali z Senegalem 1:2. Jego zdaniem, "do profesjonalizmu nam jeszcze daleko". - To widać w porównaniu z innymi drużynami na mistrzostwach świata. My mentalnie jesteśmy jeszcze w PRL-u - ocenił.

