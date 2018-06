Iranki kibicowały na stadionie. Pierwszy raz od czterech dekad

12.06 | Polish national team defeated Lithuania 4:0 in the last friendly game before World Cup in Russia. Captain Robert Lewandowski has scored twice in the first half. In the second, youngster Dawid Kownacki has found the net and right before the end, Jakub Błaszczykowki has converted a penalty.

20.06 | Aż bolało jak się na to patrzyło - powiedział we "Wstajesz i wiesz" dominikanin ojciec Paweł Gużyński komentując pierwszy mecz polskiej reprezentacji na mundialu w Rosji. Biało-Czerwoni przegrali z Senegalem 1:2. Jego zdaniem, "do profesjonalizmu nam jeszcze daleko". - To widać w porównaniu z innymi drużynami na mistrzostwach świata. My mentalnie jesteśmy jeszcze w PRL-u - ocenił.

W Teheranie otwarto strefę kibica na stadionie Azadi. Po raz pierwszy od 40 lat wspólnie kibicować mogły w niej również kobiety.

W Iranie w mocy jest zakaz uczestnictwa kobiet w publicznych wydarzeniach sportowych. Władze zaznaczają, że zgoda została udzielona jednorazowo.

Po raz ostatni kobiety kobiety w Iranie mogły publicznie kibicować swojej reprezentacji w 1980 roku. Po irańskiej rewolucji islamskiej dostały zakaz.

A moment of history



Iranian women were allowed into the national stadium in Tehran for the first time ever this evening to watch a screening of the #WorldCup game against Spain. pic.twitter.com/jqsPafXd51 — Indy Football (@IndyFootball) 20 czerwca 2018

Odebrany transparent

Irańska aktywistka Maryam Qashqaei Shojaei pojechała na mistrzostwa w Rosji. Na mecz Iranu z Hiszpanią, który odbywał się na arenie w Kazaniu, chciała wnieść banner nawołujący do wspierania irańskich kobiet w walce o wstęp na stadiony. Transparent został jej jednak zabrany.

"Kiedy chciałam wnieść banner, ochrona powiedziała mi, że nie mogę go wziąć ze sobą" - powiedziała przez telefon agencji Reutera.

An Iranian women's activist said she was stripped of a banner she planned to display at the World Cup in Russia on Wednesday and blocked from a stadium for two hours after an earlier protest drew international headlines. #Iran#worldcup#FIFAhttps://t.co/6gnuWcVJUS@AlertNet — Heba Kanso هبة قانصو (@HebaKanso) 20 czerwca 2018

Wygrana Hiszpanii

W środowym meczu reprezentacja Iranu przegrała 0:1 z Hiszpanią. Gola w 54. minucie strzelił Diego Costa. Było to drugie spotkanie Irańczyków na mundialu. Wcześniej jedną bramką wygrali z reprezentacją Maroka. Czeka ich jeszcze starcie z Portugalią i będącym w znakomitej formie Cristiano Ronaldo. Jeśli Iran chce awansować do 1/8 finału, musi pokonać aktualnych mistrzów Europy.



ورزشگاه آزادی، هم‌اکنون! pic.twitter.com/02j1CiBPVq — Team Melli IRAN (@TeamMelliIran) 20 czerwca 2018