"Odmłodzony", "Potwór". CR7 zachwycił media

W urugwajskich szkołach odwołano lekcje na czas trwania meczów reprezentacji tego kraju na mundialu. Najmłodsi fani oglądający pierwsze starcie z Egiptem wprost oszaleli ze szczęścia, gdy Jose Gimenez w samej końcówce trafił do bramki. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby sędzia odgwizdał pozycję spaloną...