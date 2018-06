Glik ćwiczył z drużyną i tryskał humorem. Polacy po czwartkowym treningu

07.06 | Rano opuścili Arłamów, by już kilkanaście minut przed godziną 13 dotrzeć do Poznania - reprezentanci Polski rozpoczęli kolejny etap przygotowań do mundialu. W piątek na stadionie Lecha zagrają tam towarzysko z Chile.

9.06 | Czego zabrakło do zwycięstwa? - Wszystkiego po trochu, a zwłaszcza świeżości. W drugiej połowie było to widać. Chile to zespół, który bardzo dobrze gra pressingiem, praktycznie przez całe spotkanie. Ale jest w tym szansa dla nas. Przy kilku podaniach otwiera się przestrzeń, żeby wyprowadzić kontrę i stworzyć zagrożenie. W taki sposób strzeliliśmy drugiego gola - powiedział w rozmowie z TVN24 pomocnik reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak.

11.06 | - AS Monaco i profesor Pascal Boileau dali mi zielone światło. Skoro on uznał, że nie ma przeciwwskazań, bym pojechał na mistrzostwa świata, to jestem szczęśliwy. Teraz jadę do Warszawy. Jutro ostateczna decyzja lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego - powiedział kontuzjowany Kamil Glik w rozmowie z TVN24 w Nicei.

11.06 | - AS Monaco i profesor Pascal Boileau dali mi zielone światło. Skoro on uznał, że nie ma przeciwwskazań, bym pojechał na mistrzostwa świata, to jestem szczęśliwy. Teraz jadę do Warszawy. Jutro ostateczna decyzja lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego - powiedział kontuzjowany Kamil Glik w rozmowie z TVN24 w Nicei.

12.06 | - Na razie skupiam się na kadrze, ale nie jest tajemnicą, że moi menedżerowi rozmawiają z różnymi klubami. Na pewno nie chciałbym dopuścić do sytuacji, że czekam na transfer do ostatniego dnia. Swoją formą na boisku muszę pokazać, że zasługuję grać na wyższym poziomie niż druga liga angielska - powiedział w rozmowie z TVN24 pomocnik reprezentacji Polski Kamil Grosicki.

12.06 | - Kamil Glik nadal jest w trackie leczenie. Po ocenie kompleksowej postanowiłem, że zabierzemy Kamila na mistrzostwa, dołączy on do drużyn - powiedział lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski.

12.06 | - Po wykonaniu testów, dzisiaj w pełni świadomie, można ocenić sytuację tak, że od trzeciego meczu grupowego będzie do dyspozycji trenera. Będzie to cztery tygodnie od urazu, czyli nieznacznie szybciej niż ja się spodziewałem - powiedział lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski.

12.6 | Selekcjoner takie rozmowy zawsze przeprowadza w cztery oczy. Dotyczy to też zawodników na innych pozycjach. Zaprasza na tę "kawkę" czy "herbatkę". Wtedy poruszamy różne tematy, także te dotyczące rywalizacji. Odbywa się to w różnym czasie - zdradza bramkarz Łukasz Fabiański.

12.06 | Polacy zakończyli przygotowania do mistrzostw świata. W ostatnim sparingu na Stadionie Narodowym rozbili Litwę 4:0. W środę kadra wyleci do Rosji.

12.06 | - Będziemy się skupiać na tym, co poprawiliśmy, a błędy analizować. Dla nas wyniki sparingów z Chile i Litwą nie były ważne. Istotniejsze było to, w jaki sposób realizowaliśmy założenia taktyczne. Przygotowania w naszym wykonaniu były dobre. Mamy nadzieję, że w pierwszym meczu z Senegalem będzie to widać - skomentował zwycięstwo 4:0 z Litwą Robert Lewandowski.

12.06 | - Mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z przebiegu przygotowań, z tego, co udało się zrealizować. Dziś był generalny sprawdzian przed pierwszym meczem mundialu, który jest na razie podstawowym celem. Myślimy oczywiście o innych grupowych rywalach, nie tylko o Senegalu, ale najważniejsze jest dla nas na razie to pierwsze spotkanie - skomentował zwycięstwo 4:0 z Litwą selekcjoner Adam Nawałka.

12.06 | - To na pewno pozytywna informacja. Hart ducha, dążenie, by wrócić do kadry, nastawienie, charakter Kamila są fantastyczne. Dzięki jego sile woli rehabilitacja przebiega bardzo szybko. Po dzisiejszej konsultacji medycznej otrzymałem krótki raport, że będzie w stanie przygotować się gry w MŚ na ostatni mecz grupowy i stąd decyzja, że jedzie z nami - skomentował zwycięstwo 4:0 z Litwą selekcjoner Adam Nawałka.

12.06 | - To był ważny mecz dla nas. Chcieliśmy zagrać dobre spotkanie, żeby złapać większą pewność siebie. Nie popadamy jednak w hurraoptymizm. Do Rosji pojedziemy pewni siebie, ale w głowie mamy pokorę i skromność. Nie czuję się pewniakiem w składzie - skomentował zwycięstwo 4:0 z Litwą obrońca Jan Bednarek.

12.06 | Polish national team defeated Lithuania 4:0 in the last friendly game before World Cup in Russia. Captain Robert Lewandowski has scored twice in the first half. In the second, youngster Dawid Kownacki has found the net and right before the end, Jakub Błaszczykowki has converted a penalty.

Poland beat Lithuania 4:0 in the last test game before World...

Poland beat Lithuania 4:0 in the last test game before World Cup

13.06 | - Chcemy dać z siebie wszystko, żeby kibice byli dumni. Mam nadzieję, że z tego, co uda się nam osiągnąć. Nie będziemy opowiadać, co się wydarzy. Zawsze będziemy skupiać się na kolejnym meczu - powiedział na pierwszej konferencji prasowej w Soczi Robert Lewandowski.

14.06 | Kadrowicze we wtorek dotarli do swojej bazy w Soczi. Humory w samolocie dopisywały. Zwłaszcza u kontuzjowanego Kamila Glika. Kadrowicze robili sobie zdjęcia, niektóre zresztą trzeba było wykonać jeszcze raz. Zobacz, jak na słowa Roberta Lewandowskiego o wyglądzie Wojciecha Szczęsnego odpowiedział bramkarz reprezentacji i czego dziś nie potrafi młodzież.

14.06 | Piłkarze polskiej kadry nie muszą obawiać się o swoje bezpieczeństwo. W Soczi, gdzie mają swoją bazę, zastosowano szczególne środki bezpieczeństwa. - W tym regionie to norma. Żyjemy w takich czasach, że jest to konieczne – skomentował Maciej Rybus, obrońca grający na co dzień w Lokomotiwie Moskwa.

13.06 | - Glik jest jak skała. Bardzo dobry w obronie, silny, nie da się przez niego przejść, a jednocześnie potrafi strzelić gola. W zeszłym roku zdobył kilka ważnych bramek dla naszego zespołu. Osobiście bardzo go lubię, jest sympatyczny i dyskretny. Nie rozmawia często z mediami, ale zawsze jest aktywny na boisku - mówi w rozmowie z TVN24 Jean Paul Chaude, szef kibiców AS Monaco.

Trening w ośrodku "Sputnik-Sport", położonym na przedmieściach Soczi, był otwarty dla mediów przez pierwszy kwadrans. Zanim zawodnicy pojawili się na murawie, ćwiczyli na rowerach stacjonarnych. Zajęcia rozpoczęli od biegania wokół boiska i rozgrzewki.

Żartował z kolegami

Koniec fizycznej harówki. "Teraz ćwiczymy stałe fragmenty" Reprezentanci... czytaj dalej » Zajęcia prowadził trener przygotowania motorycznego Remigiusz Rzepka. Głównie polegały one na startach do piłki, sprintach i zwrotach. Z zespołem trenował Glik, którego udział w mundialu jeszcze niedawno stał pod dużym znakiem zapytania. Na zgrupowaniu w Arłamowie doznał bowiem urazu barku i dopiero po szczegółowych badaniach w Nicei podjęto decyzję, że poleci z zespołem do Soczi. W środę selekcjoner Adam Nawałka poinformował, że obrońca AS Monaco prawdopodobnie wróci do pełnych treningów z drużyną we wtorek.

Już jednak w czwartek Glik ćwiczył z dużym zaangażowaniem. Szybko i sprawnie wykonywał kolejne ćwiczenia. Widać było, że musi jeszcze trochę asekurować rękę, ale nie przeszkadzało mu to w pracy. W pewnym momencie nawet żartował z kolegami i uśmiechał się od ucha do ucha. Najwyraźniej jego zdrowie się poprawia. Nic więc dziwnego, że jest dobrej myśli.

- Z każdym dniem, godziną i ćwiczeniem jego stan się poprawia - powiedział asystent trenera Nawałki Bogdan Zając. - Trzeba wykonywać pracę, ale nie ma co wywierać presji. Nie trenował dwa tygodnie i musimy być realistami. To nie jest prosta sprawa. Codziennie analizujemy jego stan zdrowia. Jeżeli jednak z nami przyleciał, to jest szansa, że zagra w którymś ze spotkań. Jednak na każdy mecz muszą wyjść zawodnicy w pełni sił – podkreślił.

Źródło: PAP/EPA Praca wre

Ma wrócić w niedzielę

Na boisku zabrakło natomiast Kurzawy, który w przeddzień meczu towarzyskiego z Litwą (4:0) nabawił się urazu stawu skokowego. Pomocnik Górnika Zabrze do zajęć z zespołem wróci prawdopodobnie w niedzielę.



Na czwartek zaplanowano analizę wtorkowego meczu z Litwą. Po południu natomiast piłkarze będą mieli czas wolny. Zaplanowano wspólne oglądanie meczu otwarcia mistrzostw Rosja – Arabia Saudyjska. Część zawodników zamierza iść na spacer po okolicy.



Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych na mistrzostwach świata będzie Senegal (19 czerwca w Moskwie). Potem zagrają z Kolumbią (24 czerwca w Kazaniu) i Japonią (28 czerwca w Wołgogradzie).

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018