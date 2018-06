Reaktywował bark Glika. "Nie wiem, czy Kamil ma jakiś próg bólu"

Video: tvn24

"Nie wiem czy Kamil Glik ma jakiś próg bólu"

15.06 | Fizjoterapeuta był pod wrażeniem pracy Kamila Glika. - Nie wiem, czy Kamil ma próg bólu. Była pełna determinacja. Bardzo podobało mi się jego zaangażowanie w ćwiczenia. Nie pytałem, czy go coś boli czy nie, tylko pracowaliśmy, by jak najszybciej go uruchomić - powiedział.

