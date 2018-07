Niesamowity wyczyn Belgów. Drugi taki przypadek w historii mundialu

11.06 | - AS Monaco i profesor Pascal Boileau dali mi zielone światło. Skoro on uznał, że nie ma przeciwwskazań, bym pojechał na mistrzostwa świata, to jestem szczęśliwy. Teraz jadę do Warszawy. Jutro ostateczna decyzja lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego - powiedział kontuzjowany Kamil Glik w rozmowie z TVN24 w Nicei.

11.06 | - AS Monaco i profesor Pascal Boileau dali mi zielone światło. Skoro on uznał, że nie ma przeciwwskazań, bym pojechał na mistrzostwa świata, to jestem szczęśliwy. Teraz jadę do Warszawy. Jutro ostateczna decyzja lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego - powiedział kontuzjowany Kamil Glik w rozmowie z TVN24 w Nicei.

18.06 | - Ja się tego meczu bardzo boję. Źle się ułożyło, że pierwszy mecz gramy z Senegalem, a nie na przykład z Japonią - powiedział w "Faktach po Faktach" Stefan Szczepłek. Zwrócił uwagę, że polscy piłkarze na pierwszy mecz czekają prawie tydzień. - Może to z drugiej strony lepiej, bo przyzwyczajają się do tej atmosfery, która jest absolutnie szczególna. To jest nieporównywalne z niczym. Niektórzy mogą - tak mówiąc kolokwialnie - po prostu troszeczkę psychicznie paść, co się może odbić na ich grze - ocenił.

19.06 | Reporter TVN24 Paweł Łukasik spotkał przed stadionem Spartaka w Moskwie Rosjanina, który sześć lat temu był w Polsce na Euro z kolegą. Wówczas mieli tylko jeden bilet, ale drugi dostali za darmo od jakiegoś Polaka i dzięki temu obaj weszli na mecz. Dzisiaj ten sam Rosjanin stał przed stadionem z dwoma biletami, by jeden oddać Polakowi, który nie miałby wejściówki. Tak chciał wyrazić wdzięczność za to, co spotkało go w Polsce. Reporter TVN24 pomógł znaleźć w tłumie kibiców naszego rodaka bez biletu na mecz Polska-Senegal. - Jestem mile zaskoczony. Bracia Słowianie - powiedział obdarowany Polak.

19.06 | Reporter TVN24 Paweł Łukasik spotkał przed stadionem Spartaka w Moskwie Rosjanina, który sześć lat temu był w Polsce na Euro z kolegą. Wówczas mieli tylko jeden bilet, ale drugi dostali za darmo od jakiegoś Polaka i dzięki temu obaj weszli na mecz. Dzisiaj ten sam Rosjanin stał przed stadionem z dwoma biletami, by jeden oddać Polakowi, który nie miałby wejściówki. Tak chciał wyrazić wdzięczność za to, co spotkało go w Polsce. Reporter TVN24 pomógł znaleźć w tłumie kibiców naszego rodaka bez biletu na mecz Polska-Senegal. - Jestem mile zaskoczony. Bracia Słowianie - powiedział obdarowany Polak.

20.06 | Aż bolało jak się na to patrzyło - powiedział we "Wstajesz i wiesz" dominikanin ojciec Paweł Gużyński komentując pierwszy mecz polskiej reprezentacji na mundialu w Rosji. Biało-Czerwoni przegrali z Senegalem 1:2. Jego zdaniem, "do profesjonalizmu nam jeszcze daleko". - To widać w porównaniu z innymi drużynami na mistrzostwach świata. My mentalnie jesteśmy jeszcze w PRL-u - ocenił.

29.06.| - Jeżeli mówimy o zawodniku, który jest wiodącym w reprezentacji kraju - a Robert Lewandowski jest takim zawodnikiem, on był decydujący dla nas w wielu meczach eliminacyjnych - no to na kogo można liczyć, jeśli nie na takiego zawodnika? - pytał Lubański. - Jest to niestety kolejny turniej Roberta Lewandowskiego, gdzie wypada absolutnie poniżej oczekiwań wszystkich - zarówno fachowców, jak i kibiców - dodał.

Szalona pogoń Belgów po ćwierćfinał. Odrobili dwubramkową stratę Belgowie... czytaj dalej » Poniedziałkowe wieczorne starcie w Rostowie nad Donem zapowiadało się najbardziej jednostronnie ze wszystkich spotkań 1/8 finału. Powszechnie oczekiwane było gładkie zwycięstwo Czerwonych Diabłów, a tymczasem po 52 minutach po trafieniach Genkiego Haraguchiego i Takashiego Inuiego było już 2:0 dla drużyny z Azji.

- Przez długi okres to był perfekcyjny mecz w wykonaniu Japończyków. Prowadzili 2:0, a w nas zaczęła się wdzierać frustracja. Ci piłkarze mają jednak niesamowitą mentalność i zdołali przezwyciężyć trudności - podkreślił po spotkaniu selekcjoner Belgów Roberto Martinez.

Wtedy Eusebio, teraz drużyna

Hiszpan zareagował we właściwym momencie. W 65. minucie zdecydował się podwójną zmianę. Yannicka Carrasco i Driesa Mertensa zastąpili Nacer Chadli oraz Marouane Fellaini. Wprowadzeni zawodnicy okazali się kluczowi, jednak najpierw w dość przypadkowy sposób nadzieję Belgom przywrócił w 69. minucie Jan Vertonghen. Pięć minut później był już remis. Tym razem z sześciu metrów głową piłkę do siatki wpakował Fellaini. Gdy wydawało się, że kibice zobaczą trzecią na tym mundialu dogrywkę, w doliczonym przez sędziego kapitalny kontratak Belgów wykończył Chadli.

- Właśnie takie rzeczy dzieją się na mistrzostwach świata. Każdy mecz jest testem charakteru. Zwycięstwo odniesione w takich okolicznościach wiele mówi o moim zespole. Jestem z nich bardzo dumny - mówił Martinez.

Źródło: EPA/SHAWN THEW W ten sposób Belgowie uniknęli dogrywki

Jego ekipa dokonała nie lada wyczynu. Belgowie są pierwszą od 52 lat, która w fazie pucharowej mundialu odrobiła co najmniej dwubramkową stratę i wygrała mecz. W ćwierćfinale turnieju w Anglii w 1966 roku Portugalczycy przegrywali nawet już 0:3 (po 25 minutach), a mimo to wygrali 5:3 (cztery gole legendarnego Eusebio).

Dwubramkową stratę odrobili też piłkarze RFN na mistrzostwach w 1970 roku w Meksyku, tyle że 3:2 wygrali nie w regulaminowym czasie, a dopiero po dogrywce.

Na Czerwone Diabły w ćwierćfinale czeka już Brazylia.



1966 - Belgium are the first team to come from 2+ goals down to win a World Cup knockout round match within 90 minutes since Portugal beat DPR Korea 5-3 in the 1966 quarter-final. Eusebio. #BEL#WorldCuppic.twitter.com/JcyWzi6l8F — OptaJoe (@OptaJoe) July 2, 2018