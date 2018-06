As Strefy Kibica. Ranking mundialowej zabawy TVN24

- Będziemy się skupiać na tym, co poprawiliśmy, a błędy analizować. Dla nas wyniki sparingów z Chile i Litwą nie były ważne. Istotniejsze było to, w jaki sposób realizowaliśmy założenia taktyczne. Przygotowania w naszym wykonaniu były dobre. Mamy nadzieję, że w pierwszym meczu z Senegalem będzie to widać - skomentował zwycięstwo 4:0 z Litwą Robert Lewandowski. Kapitan Biało-Czerwonych w pierwszej połowie wbił dwa gole. Na drugą już nie wyszedł. Polacy w środę wylecą do swojej bazy w Soczi. Pierwszy mecz MŚ zagrają 19 czerwca.