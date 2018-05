Trump obiecał prezydentowi Nigerii miliard dolarów

Donald Trump przyjął w Białym Domu prezydenta Nigerii Muhammadu Buhariego. Amerykański przywódca obiecał miliard dolarów pomocy dla Nigerii, która jest najludniejszym krajem Afryki. W zamian oczekuje zniesienia przez Nigerię barier handlowych.

Rozmowy obu prezydentów skupiły się na współpracy w walce z terroryzmem. Rząd Nigerii już dziewiąty rok zmaga się z dżihadystyczną organizacją Boko Haram, która spustoszyła północno-wschodnią część kraju. W tym wewnętrzny konflikcie zginęło już ponad 20 tysięcy osób, a setki tysięcy musiało opuścić swoje miejsca zamieszkania. Boko Haram wpisana jest na listę organizacji terrorystycznych Departamentu Stanu USA. Bojownicy napadli na żeńską szkołę. Armia uratowała 76 uczennic Nigeryjska armia... czytaj dalej »

Trump wyraził także chęć pomocy Nigerii w próbie załagodzenia konfliktu między chrześcijanami a muzułmanami, który odczuwalny jest głównie w centrum afrykańskiego kraju. Często dochodzi tam do napięć między chrześcijańskimi rolnikami a muzułmańskimi pasterzami.

Sygnał poprawy relacji

Amerykański ekspert od stosunków zagranicznych John Campbell, cytowany przez AFP, podkreślił, że wizyta prezydenta Nigerii w Waszyngtonie może być sygnałem poprawy relacji USA z państwami afrykańskimi. Przypomniał, że zostały one wyraźnie nadszarpnięte, gdy amerykańskie media podały, że Trump nazwał państwa Afryki "zadupiem" (ang. shithole countries - red.). Trump zaprzecza, by tak nazwał kraje, z których do USA przyjeżdżają migranci, choć przyznał, że użył ostrego języka.

Muhammadu Buhari objął urząd w 2015 roku. Wkrótce obwinił ówczesnego prezydenta USA Baracka Obamę o utrudnianie walki z Boko Haram poprzez zakaz sprzedaży broni do Nigerii. Administracja Trumpa zmieniła w tej sprawie stanowisko, zezwalając na sprzedaż Nigerii samolotów Super Tucano o wartości 500 milionów dolarów. Do 2020 roku do Nigerii ma także trafić wojskowy sprzęt do inwigilacji oraz do wsparcia taktycznego.