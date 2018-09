Masowe zbrodnie z "zamiarem ludobójstwa". Trybunał zbada wysiedlenia Rohindżów

Główna prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Fatou Bensouda poinformowała we wtorek, że wszczyna wstępne śledztwo w sprawie wysiedlenia setek tysięcy muzułmanów Rohindża z Birmy do Bangladeszu.

Prokurator zapowiedziała zbadanie doniesień o przymusowym wysiedlaniu Rohindżów, pozbawianiu ich podstawowych praw, zabójstwach, przemocy seksualnej i grabieżach.

Sędziowie MTK orzekli na początku września, że Trybunał jest uprawniony do zbadania, czy wysiedlenie muzułmańskiej grupy etnicznej Rohindża z Birmy do Bangladeszu jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Rząd Birmy odrzucił to stanowisko MTK.

Birmańskie wojsko jest oskarżane o palenie wiosek Rohindżów, gwałty, tortury, zabójstwa. Od sierpnia 2017 roku ok. 700 tys. Rohindżów uciekło z Birmy do Bangladeszu.

Ucieczka Rohindżów

Zbrodnie przeciw Rohindżom

W opublikowanym w zeszłym miesiącu raporcie śledczy ONZ uznali, że birmańska armia dokonała masowych zbrodni z "zamiarem ludobójstwa", a naczelnego dowódcę i pięciu generałów należy osądzić za zorganizowanie najcięższych przestępstw. Władze w Rangunie odpierają te zarzuty.

W ubiegłym roku birmańska armia prowadziła zakrojone na szeroką skalę działania wymierzone w muzułmanów Rohindża. Tzw. operację czyszczenia w północnej części zamieszkanego głównie przez buddystów stanu Rakhine (Arakan) na zachodzie kraju rozpoczęto po zaatakowaniu 25 sierpnia 2017 roku 30 posterunków policji oraz bazy wojskowej przez rebeliantów z Arakańskiej Armii Zbawienia Rohindżów (ARSA).

W raporcie ONZ stwierdzono, że odwetowa operacja militarna, która obejmowała palenie wiosek, była "rażąco nieproporcjonalna do faktycznych zagrożeń dla bezpieczeństwa". Wskazano, że cywilny rząd Birmy na czele z laureatką Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi nie chronił mniejszości Rohindża przed zbrodniami przeciwko ludzkości i zbrodniami wojennymi ze strony armii, w związku z czym "przyczynił się do popełnienia okrutnych zbrodni".

Rohindżowie uciekają ze stanu Rakhine