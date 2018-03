MSZ Rosji wezwało polskiego ambasadora





Rosyjskie MSZ wezwało w piątek polskiego ambasadora Włodzimierza Marciniaka - dowiedziały się "Fakty" TVN. Spotkanie ma się rozpocząć o godz. 12.30.

Nasze informacje potwierdził w rozmowie z PAP sekretarz prasowy ambasady RP w Moskwie Łukasz Cudny. Nie skomentował tego faktu, powiadamiając jedynie, że informacji na ten temat będzie udzielał polski resort spraw zagranicznych.

Polska jak większość państw UE

W poniedziałek Polska podjęła decyzję o uznaniu za persona non grata czterech dyplomatów rosyjskich. Był to gest solidarności z Wielką Brytanią, której władze oskarżają Rosję o atak bronią chemiczną na Siergieja Skripala i jego córkę, do którego doszło 4 marca w Salisbury.

Na podobny ruch wobec Moskwy zdecydowała się większość państw Unii Europejskiej oraz m.in. Stany Zjednoczone i Kanada. "Jesteśmy państwem neutralnym", "jeszcze za wcześnie". Te unijne kraje nie wydaliły Rosjan Nie wszystkie... czytaj dalej »

W ocenie polskiego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, Wielka Brytania stała się celem "bezprecedensowego ataku, jakim było pierwsze w historii powojennej Europy celowe użycie broni chemicznej przeciwko grupie cywilów na obszarze Europy".

Jak zaznaczył minister, MSZ podjęło tę decyzję po konsultacji z premierem Mateuszem Morawieckim, "partnerami zagranicznymi" oraz "innymi instytucjami Rzeczypospolitej".

- To część szerszej reakcji społeczności międzynarodowej, w tym Unii Europejskiej i NATO - informował Czaputowicz. Wyjaśnił, że informacja ta została przekazana ambasadorowi Rosji w Polsce podczas poniedziałkowego spotkania w resorcie spraw zagranicznych z wiceministrem Piotrem Wawrzykiem.

