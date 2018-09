Premier spotkał się z szefem Komisji Europejskiej





»

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Bukareszcie z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem - poinformowało we wtorek na Twitterze polskie MSZ.

"Jesteśmy tutaj, bo jesteśmy częścią Unii i NATO". Andrzej Duda na szczycie Trójmorza - Państwa... czytaj dalej » Morawiecki przybył we wtorek do Bukaresztu na trzeci szczyt Inicjatywy Trójmorza. Szef rządu wziął udział między innymi w sesji plenarnej, która dotyczyła współpracy państw inicjatywy w sferze energetyki, transportu oraz agendy cyfrowej.



"Trójmorze jest ważną inicjatywą regionalną polskiej polityki zagranicznej. Na szczycie Trójmorza w Bukareszcie premier Morawiecki z szefem KE Junckerem" - napisał na Twitterze resort spraw zagranicznych, odnosząc się do spotkania obu polityków.



Inicjatywa Trójmorza jest platformą współpracy prezydentów 12 państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności UE poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej.



Członkami Inicjatywy Trójmorza są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. W lipcu ubiegłego roku w Warszawie odbył się drugi szczyt Trójmorza, którego gościem specjalnym był prezydent USA Donald Trump.



#Trójmorze jest ważną inicjatywą regionalną polskiej polityki zagranicznej.



Na szczycie Trójmorza w #Bukareszt@PremierRP@MorawieckiM spotkał się z szefem @EU_Commission@JunckerEU. pic.twitter.com/K4fa7Xrymt — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) September 18, 2018