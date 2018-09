Kibic z Brazylii: puchar jest w dobrych rękach

Video: tvn24

Prezydent Duda świętował złoto siatkarzy

30.09 | Polscy siatkarze zdobyli we Włoszech drugie z rzędu mistrzostwo świata. W finale rozbili 3:0 Brazylię. Prezydent Andrzej Duda triumf Biało-Czerwonych oglądał w Domu Sołeckim w Masłomiący w Małopolsce. - Co za szczęście. Nie wiem, kiedy odnieśliśmy tak ogromny sukces w grach zespołowych. Muszę teraz to przemyśleć, bo trzeba będzie w specjalnych sposób potraktować naszych siatkarzy. Będzie rozważana kwestia odznaczeń państwowych. Można zdobyć raz mistrzostwo świata, ale jeśli się je broni, jest to top sportowy - wyznał zaraz po meczu.

