Policja prosi o pomoc w ustaleniu sprawcy zabójstwa 10-latki





Dolnośląska policja prosi o pomoc wszystkie osoby, które mogą mieć informacje istotne dla schwytania mordercy 10-letniej dziewczynki, której ciało odnaleziono w lesie, w okolicy Pożarzyska. Funkcjonariusze szczególnie apelują do kierowców posiadających kamerki samochodowe, którzy poruszali się w środę i czwartek w tamtych okolicach.

Dziewczynka ostatni raz widziana była w czwartek po południu. Około godziny 13 miała wyjść ze szkoły. Widziano ją jeszcze kilkaset metrów od swojego domu, gdzie ostatecznie nie dotarła. Zaniepokojeni rodzice, mieszkańcy Mrowin, zgłosili jej zaginięcie.

W poszukiwania od razu zaangażowały się duże siły policji i straży pożarnej. Późnym popołudniem akcję przerwano. Marek Rusin, szef Prokuratury Rejonowej w Świdnicy, poinformował, że kilka kilometrów od Mrowin, w lesie nieopodal miejscowości Pożarzysko, znaleziono ciało dziewczynki.

Trwają poszukiwania mordercy dziewczynki. "Od wczoraj, bez przerwy" Ciało 10-latki... czytaj dalej » Prokurator, jeszcze przed sekcją zwłok przyznał, że 10-latka została zamordowana. W miejscu znalezienia zwłok policyjni technicy pracowali przez całą noc, a działania zakończyli dopiero w piątkowy poranek.

Apel policji

Od czwartku trwają intensywne poszukiwania mordercy.

Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji, zapewnił, że sprawa jest priorytetowa, a koszty akcji nie grają roli. Liczy się tylko namierzenie sprawcy.

Dlatego policjanci, oprócz własnych działań, liczą też na pomoc okolicznych mieszkańców, bądź osób będących w ostatnich dniach w okolicach Mrowin, Pożarzyska, czy Imbramowic.

- Osoby, które mogły poruszać się w tym rejonie wczoraj [w czwartek - red.], ale także dzień wcześniej [w środę - red.], a nawet, jeśli ktoś zauważył coś istotnego, kilka dni wcześniej, aby zgłaszały się do nas. Te informacje mogą być dla nas bardzo przydatne - apelował na antenie TVN24 rzecznik KGP.

Policjanci zwracają uwagę, że obecnie coraz więcej kierowców posiada kamerki samochodowe. Dlatego proszą wszystkich, o przekazanie nagrań, które mogą być pomocne dla schwytania sprawcy.

Szczególnie istotne mogą być nagrania od osób poruszających się tymi w czwartek, w godzinach 8-18 poniższymi trasami:

Imbramowice - Pożarzysko

Pożarzysko - Siedlimowice

Imbramowice - Domanice

Mrowiny - Pożarzysko.

Źródło: Google Maps Kierowcy poruszający się w czwartek tymi trasami proszeni są o kontakt z policją

Z policją można kontaktować się pod numerami telefonów: 71 340 36 50, 71 782 41 08, 693 933 640, 605 535 833, 886 690 991 lub pod numer 112.

Funkcjonariusze gwarantują anonimowość.

- Prośba, aby te nagrania jak najszybciej zabezpieczyć, aby nie nakładały się poszczególne nagrania na te wykonane wcześniej. Być może na tych nagraniach ujawnimy informacje, które mogą być dla nas istotne - mówił Mariusz Ciarka.

Liczy się każdy szczegół

Niemniej istotne - jak dodaje rzecznik KGP - mogą być nawet najdrobniejsze wskazówki przekazywane przez osoby, które widziały pozornie nic nie znaczące zdarzenie.

- Komuś, kto widział przejeżdżający samochód, wydawałoby się, że jest to coś normalnego, a dla nas to może być informacją bardzo istotna, bo dzięki temu możemy dotrzeć, jeżeli nie do sprawcy, to do kolejnego świadka. Ta osoba wskaże nam być może kolejny - w tym łańcuszku różnych dowodów - element - tłumaczy Ciarka.

Ciało dziewczynki znaleziono w lesie nieopodal Pożarzyska:



