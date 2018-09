Zabójstwo w Mrągowie, policja zatrzymała poszukiwanego mężczyznę

W jednym z mieszkań w Mrągowie w czwartek znaleziono ciało kobiety, która zginęła od strzałów z broni palnej. W piątek po południu na drodze krajowej nr 16 w Baranowie policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o popełnienie tej zbrodni.

Ukrywającego się drugi dzień 51-letniego Cezarego F. policjanci zatrzymali na drodze nr 16 we wsi Baranowo między Mikołajkami, a Mrągowem. - Było to bardzo dynamiczne zatrzymanie, bo poszukiwany jechał autem. Do zatrzymania go doszło nieomal w ruchu – poinformował rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej policji Krzysztof Wasyńczuk.

Podejrzany o podwójne zabójstwo "ponad 90 razy wychodził na przepustkę" - To zdarzenie... czytaj dalej » Według niego zatrzymany zostanie przesłuchany w sobotę. Wtedy też ma usłyszeć zarzut zabójstwa i zapadnie decyzja o ewentualnym wniosku o areszt.

Do zatrzymania doszło po tym, jak policja i prokuratura w piątek upubliczniły personalia i wizerunek mężczyzny, który podejrzewany jest o zastrzelenie 50-letniej mieszkanki Mrągowa.

Sąsiedzi: policja wiedziała o tym, bywała tu

W czwartek policja otrzymała informację od współpracowników kobiety o tym, że nie przyszła do pracy i nie ma z nią kontaktu.

- Policjanci pojechali we wskazane miejsce. W mieszkaniu znaleźli kobietę z ranami postrzałowymi. Niestety, 50-letnia kobieta już nie żyła - poinformował komisarz Krzysztof Wasyńczuk z olsztyńskiej policji. Jak powiedział, związek ze sprawą mógł mieć 51-letni mieszkaniec Mrągowa, partner kobiety.

- Z przeprowadzonych oględzin wynika, że drzwi do mieszkania nie były zamknięte, była natomiast wybita szyba balkonowa. Trwają ustalenia, czy sprawca wszedł przez balkon, czy został wpuszczony przez ofiarę - wyjaśniał Krzysztof Stodolny, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

- Nie słyszeliśmy strzałów, bo już spaliśmy - opowiadali sąsiedzi. - Gdybyśmy słyszeli, tobyśmy jej pomogli, bo już nie raz prosiła o pomoc. Policja też o tym wiedziała, bywała tu i robiła wywiad - podkreślali.

Pan Wiesław, sąsiad zabitej kobiety, przyznawał z kolei, że był zaskoczony całą sytuacją, nie słyszał ani strzałów, ani dźwięku wybijanej szyby, bo był w tym czasie poza mieszkaniem. - Znałem tę kobietę, nieraz rozmawialiśmy. Dla mnie to tragedia - podkreślał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Policja poszukuje sprawcy zabójstwa w Mrągowie