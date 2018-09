Jedyny most w mieście zamknięty, nauczyciele będą przeprowadzać uczniów przez rzekę

Rusza rok szkolny. We Wronkach (woj. wielkopolskie), gdzie nagle zamknięto most łączący dwie części miasta autobusy nie będą w stanie docierać do szkół. - Dzieci będą dowożone do kładki. Tam będą czekać nauczyciele, którzy je przeprowadzą przez rzekę - informuje Lucyna Kędzioł, dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach.

Nagle musieli zamknąć jedyny most w mieście. Winna może być budowa ścieżki wzdłuż rzeki Jeszcze rok temu... czytaj dalej » Nawet półtora kilometra wędrówki czeka dzieci, które docierały do szkół we Wronkach gimbusem. W związku z zamknięciem mostu, autobusy szkolne docierać będą jedynie do północnego brzegu Warty. Stamtąd uczniów czeka piesza wędrówka.

"Dzieci będą dowożone do kładki i przeprowadzane do szkół przez nauczycieli" - poinformował w komunikacie Urząd Miasta i Gminy Wronki.

Więcej szczegółów podaje Lucyna Kędzioł, dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach: "Od 4 września godziny odjazdów zgodnie z rozkładem jazdy. Gimbus godz. 7:00 przy kładce, autobus z Chojna o 7:30. Dzieci będą dowożone do kładki i przeprowadzane przez nauczycieli do szkół. Odwozy spod kładki o godz. 12:50 i 15:50" - przekazała.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, dowozy odbywają się godzinę później. Autobusy powrotne wyjadą o godzinie 11:30 spod kładki.

Źródło: Google Maps Szkoły we Wronkach

Mogło dojść do tragedii

Most na ulicy Jana Pawła II we Wronkach zamknięto w środę, po kontroli przeprowadzonej przez nadzór budowlany.

- Wyniki są jednoznaczne i wymagają natychmiastowej reakcji. Nawet kilka godzin oczekiwania może doprowadzić do tragedii - poinformował wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Stwierdzono rozszczelnienie i pęknięcie chodnika na dojściu do obiektu od strony centrum Wronek, rozszczelnienia pomiędzy jezdnią a krawężnikiem oraz krawężnikiem a chodnikiem, pęknięcia w skarpie gruntowej od strony południowej i na podporach mostu, wyboczenie balustrady.

"Najbardziej prawdopodobną przyczyną są roboty budowlane prowadzone wzdłuż rzeki Warty w związku z inwestycją gminy Wronki tzn. 'Budową ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty - etap I'. Prace ziemne wykonywane na tym zadaniu przypuszczalnie naruszyły strukturę gruntu i uruchomiły osuwiska, co doprowadziło do przemieszczenia gruntu w obrębie dojazdu do obiektu od strony centrum miasta" - informuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Najszybszy objazd? Promem

Dla Wronek zamknięcie mostu to spory problem. To jedyna przeprawa, którą mogą poruszać się auta. Piesi i rowerzyści mają jeszcze do dyspozycji kładkę w ciągu ulicy Zwycięzców. W związku z zamknięciem mostu uruchomiono tymczasowy parking na łące przy kładce i w Olszynkach, skąd pieszo można dostać się na drugą stronę rzeki. Strażacy zdecydowali, że dyżury pełnić będą po obu stronach rzeki - jeden z wozów stacjonuje na parkingu strzeżonym przy hotelu Olympic. Inne służby ratunkowe w nagłych sytuacjach będą mogły skorzystać z kładki.

Wyznaczone zostały objazdy przez Obrzycko lub Sieraków. To jednak oznacza spore wydłużenie drogi - by dostać się autem z jednej strony miasta do drugiej, przez Obrzycko trzeba pokonać 25 kilometrów, przez Sieraków - 50 km.

Można też skorzystać z jednej z przepraw promowych w okolicy. Przez najbliższą z Wartosławia do Krasnobrzegu to "tylko" 15 km. Prom jednak kursuje obecnie tylko w określonych godzinach. Te Urząd Miasta i Gminy we Wronkach postanowił wydłużyć - teraz kursy odbywają się codziennie, bez przerw, od godz. 5:00 do godz. 23:00.

Źródło: UMiG Wronki Prom w Wartosławiu

Most we Wronkach został wybudowany w roku 1955. Ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu w 2002 r. przeprowadzono kapitalny remont całej konstrukcji.

