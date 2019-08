Moskiewski monaster Narodzenia Matki Bożej stanął w ogniu. Trwa śledztwo

Przywódca Hezbollahu Hasan Nasrallah zdaje sobie sprawę, że Izrael umie się bronić i odpłacać za agresję - powiedział we wtorek premier Izraela Benjamin Netanjahu, sugerując, by lider libańskiej organizacji się "uspokoił". To reakcja na słowa Nasrallaha o gotowości Hezbollahu, by odpowiedzieć na atak z użyciem izraelskich dronów w Bejrucie. zobacz więcej »