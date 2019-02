Podszedł do kobiety od tyłu i dźgnął nożem, potem uciekł

Video: tvn24

Nastolatek został ugodzony nożem w tramwaju

10.06 | Jeden z pasażerów tramwaju zachowywał się agresywnie, więc 16-letni chłopak zwrócił mu uwagę. W odpowiedzi mężczyzna wyciągnął scyzoryk i ugodził go w okolice szyi. Teraz nastolatek trafił do szpitala, a napastnik – do izby wytrzeźwień.

