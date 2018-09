"Świetna wizyta". Ambasador USA zapowiada dalsze zacieśnianie relacji z Polską

Foto: Twitter - Georgette Mosbacher Video: tvn24

Cezary Tomczyk o wizycie prezydenta w USA

19.09 | - Jest takie piękne słowo: spolegliwość. To, co mogliśmy zobaczyć podczas wczorajszej wizyty prezydenta Dudy, to właśnie spolegliwość wobec największego polskiego sojusznika. Ja od mojego prezydenta, prezydenta 40-milionowego narodu, oczekiwałbym czegoś więcej. Oczekiwałbym, że w relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie partnerem, a nie co najwyżej jego współpracownikiem - powiedział Cezary Tomczyk z PO odnosząc się do wizyty Andrzeja Dudy w USA.

