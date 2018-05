Chińskie bombowce na sztucznych wyspach. Filipiny "podjęły działania"

Filipiny wyraziły poważne zaniepokojenie obecnością chińskich bombowców strategicznych na spornym obszarze Morza Południowochińskiego. Rzecznik prezydenta Rodrigo Duterte oświadczył w poniedziałek, że filipińskie MSZ podjęło już "odpowiednie działania dyplomatyczne".

Chińskie siły powietrzne poinformowały, że w ubiegłym tygodniu ich bombowce, m.in. strategiczne Xian H-6K, ćwiczyły lądując i startując z wysp i raf na Morzu Południowochińskim.

Ćwiczenia te zostały skrytykowane przez opozycję na Filipinach, które mają nierozwiązany spór terytorialny z Chinami dotyczący przynależności tych wysp. Chińskim roszczeniom sprzeciwiają się również Stany Zjednoczone, które w reakcji wysłały w sporny rejon swoje okręty. MSZ Chin: nikt nie ma prawa działać na naszych wodach bez zgody Pekinu Żadne państwo,... czytaj dalej »

Manila reaguje, ale nie potępia

Rzecznik filipińskiego prezydenta oświadczył w poniedziałek, że Manila nie była w stanie niezależnie zweryfikować informacji o obecności chińskich bombowców na Morzu Południowochińskim.

- Ale widzieliśmy informacje, które się ukazały i ponownie wyrażamy nasze poważne zaniepokojenie ich wpływem na wysiłki na rzecz utrzymania pokoju i stabilności w regionie - stwierdził Harry Roque.

O monitorowaniu sytuacji zapewniło jednocześnie filipińskie MSZ. "Podejmujemy odpowiednie działania dyplomatyczne niezbędne do ochrony naszych roszczeń i będziemy je kontynuować w przyszłości" - podkreślono w oświadczeniu. "Powtarzamy nasze zobowiązanie do ochrony każdego metra naszego terytorium i obszarów, do których mamy suwerenne prawa" - dodano.

Jak zauważyła agencja Reutera, władze Filipin powstrzymały się jednak od otwartego potępienia działania Chin.

Prezydent Rodrigo Duterte wielokrotnie zapowiadał zbliżenie z Chinami i podkreślał, że nie będzie ryzykował konfrontacji z Pekinem. Wyrażał również gotowość na rozpoczęcie wspólnej, filipińsko-chińskiej eksploracji spornego akwenu na którym znajdować się mają bogate, podmorskie złoża ropy i gazu ziemnego. Filipiny otrzymały od Japonii pięć samolotów rozpoznawczych Japonia... czytaj dalej »

Strategiczny akwen

Przez Morze Południowochińskie prowadzą ważne szlaki żeglugowe. Ocenia się, że wartość transportowanych nimi towarów sięga kilku bilionów dolarów rocznie.

W ostatnich latach Chiny rozpoczęły intensywne prace przy sztucznym powiększaniu wysp wchodzących w skład archipelagu Spratly oraz usypywaniu nowych na płytkich, podwodnych rafach. Na uzyskanych w ten sposób lądach powstają chińskie posterunki wojskowe, radary, lotniska i porty.

USA kwestionują roszczenia Chin do tego akwenu i podkreślają nielegalność prowadzonych przez nie prac. Polityka Pekinu doprowadziła też do sporu terytorialnego z innymi krajami regionu roszczącymi sobie prawa do wysp na Morzu Południowochińskim: Filipinami, Wietnamem, Malezją, Tajwanem i Brunei.

Źródło: tvn24.pl Jednym z ognisk sporu na Morzu Południowochińskim są Wyspy Spratly