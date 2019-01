Media: Rosja wzmacnia flotę na Morzu Czarnym. Dwie silnie uzbrojone korwety

Foto: mil.ru / CC BY 4.0 Video: MO Rosji

Nowa fregata Admirał Gorszkow jest uzbrojona między innymi w...

31.10 | Nowa rosyjska fregata Admirał Gorszkow „pomyślnie przeszła próby”, co jednak nie oznacza, że jest gotowa do służby. Termin jej włączenia w szeregi floty po raz kolejny odwleczono, tym razem do końca 2016 roku. Oznacza to, że okręt będzie ponad dekadę, co dobrze obrazuje stan rosyjskiego przemysłu stoczniowego.

»