Premier mówi, że "negocjował przystąpienie do UE". Miller: proszę choć poczekać do czasu, kiedy umrę

- Ja sam negocjowałem przystąpienie do Unii Europejskiej 20 lat temu i doskonale wiem, jak w Unii Europejskiej negocjuje się najlepsze transakcje - powiedział w czasie spotkania wyborczego w Sandomierzu premier Mateusz Morawiecki. "Nic Pan nie negocjował. Proszę choć poczekać do czasu, kiedy umrę" - odpowiedział były premier Leszek Miller, za którego kadencji Polska weszła do UE.

"Proszę choć poczekać do czasu, kiedy umrę"

Słowa premiera wywołały dyskusję w internecie. Odpowiedział mu między innymi były premier Leszek Miller. "Nic Pan nie negocjował. Proszę choć poczekać do czasu, kiedy umrę" - napisał na Twitterze. W czasie, kiedy polityk ten stał na czele rządu, Polska weszła do Unii Europejskiej.



"Panie Premierze wstyd! Czyli gdy prosił mnie Pan o organizowanie zadym w Sejmie przeciwko warunkom traktatu, bo miało to pomóc w negocjacjach, to przychodził pan od Morawieckiego? I nic Pan o tym nie wspomniał? Mitoman!" - stwierdził adwokat Roman Giertych, były wicepremier.



"Z kim negocjował Morawiecki i co?" - pytał na Twitterze Leszek Balcerowicz.



"My bardzo dobrze wiemy, jak negocjować w Unii Europejskiej"

Negocjowaniu w Unii Europejskiej premier Morawiecki poświęcił dużo uwagi podczas wystąpienia w Sandomierzu. Przekonywał o umiejętnościach obecnego obozu rządzącego w tej materii, a kwestionował kompetencje opozycji.

Stwierdził, że politycy opozycji "nie znają się na gospodarce". - A my bardzo dobrze wiemy, jak negocjować w Unii Europejskiej, żeby uzyskać to, co uzyskaliśmy - podkreślił. Premier o unijnym budżecie. "Końcowy wynik negocjacji będzie lepszy, niż wszystkim się wydaje" - My potrafimy... czytaj dalej »

- Oni wprowadzili zasady, że wielkie firmy, galerie handlowe, wielkie sklepy, biurowce komercyjne w wielkich miastach de facto nie płaciły podatków. A mały przedsiębiorca płacił. My to odwracamy - powiedział premier.

- Polska jest częścią Europy. Za czasów naszych poprzedników Polska była trochę papugą Europy, naśladowaliśmy tylko. Dzisiaj my, Polska, wyznaczamy standardy, idee i propozycje. I te idee są kopiowane przez całą Europę, chociażby w zakresie podatku VAT czy walki z rajami podatkowymi - podkreślił. - W Unii Europejskiej jesteśmy coraz ważniejszym państwem członkowskim i będziemy coraz ważniejsi - dodał.

Mówiąc o PO i PSL, powiedział: - Wiecie, co oni jeszcze sobie przypomnieli? Słowa swojej własnej pani minister odpowiedzialnej za środki europejskie. Jak trzy-cztery lata temu ta pani minister powiedziała, że ta poprzednia perspektywa budżetowa to ostatnia taka wielka, a kolejna będzie dużo mniejsza. Tak oni powiedzieli. I teraz straszą ludzi tym, co wcześniej sami mówili.

- Ale ja mam dla państwa bardzo dobrą wiadomość. Bo my potrafimy negocjować w Unii Europejskiej i końcowy wynik tych negocjacji będzie dużo lepszy, niż im się wydaje, niż wszystkim się wydaje. To będzie rozwój dla Polski - powiedział premier. - Polska jest i będzie coraz ważniejszym krajem członkowskim Unii Europejskiej - dodał.

Udział Morawieckiego w negocjacjach

"My się Polski nie wstydzimy, my Polskę kochamy" - Chciałbym, aby... czytaj dalej » Informacja o udziale w negocjacjach znalazła się w oficjalnym biogramie Mateusza Morawieckiego na stronie internetowej rządu.

"W 1998 r. został Zastępcą Dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej i był członkiem grupy negocjującej przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (Bankowość i Finanse). Od 1998 do 2001 r. pracował w Banku Zachodnim - najpierw jako doradca Prezesa Zarządu, następnie Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający. W czerwcu 2001 r. Mateusz Morawiecki został Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK, a w maju 2007 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu" - czytamy.

Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych zapadła po stronie Rady Europejskiej w grudniu 1997 roku. Formalnie proces rozszerzenia UE został zainaugurowany trzy miesiące później.