17 wiceministrów odwołanych. Premier: zmiany mają usprawnić pracę rządu





Rzecznika rządu Joanna Kopcińska przedstawiła w poniedziałek listę zdymisjonowanych wiceministrów. W ich gronie są m.in. osoby z kierownictwa resortu zdrowia. Premier Mateusz Morawiecki, który głos zabrał przed nią, zapewniał, że "to nie są zmiany personalne ani polityczne, tylko usprawniające pracę rządu".

- Dzisiaj rano spotkałem się z kilkunastoma ministrami, wcześniej poinformowałem opinię publiczną o złożeniu dymisji przez pięć innych osób. Łącznie z dzisiejszymi zmianami jest już 17 wiceministrów (mniej - red.) - mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Do poniedziałku szef rządu przyjął dymisje wiceministrów infrastruktury: Kazimierza Smolińskiego i Tomasza Żuchowskiego, sekretarza stanu w KPRM i pełnomocnika rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności Jarosława Pinkasa, wiceszefa ministerstwa środowiska i Głównego Konserwatora Przyrody Andrzeja Szweda-Lewandowskiego oraz Krzysztofa Szuberta z ministerstwa cyfryzacji.

Premier spotkał się w poniedziałek z kolejnymi dymisjonowanymi wiceministrami.

Dzisiaj zostali odwołani:

Jerzy Materna (ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej),

Andrzej Piotrowski (ministerstwo energii),

Piotr Woźny (ministerstwo przedsiębiorczości i technologii),

Maciej Małecki (KRPM),

Rafał Bochenek (KPRM),

Paweł Sałek (ministerstwo środowiska),

Ewa Lech (ministerstwo rolnictwa),

Aleksander Bobko (ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego),

Michał Woś (ministerstwo sprawiedliwości),

Krzysztof Silicki (ministerstwo cyfryzacji),

Marek Tombarkiewicz (ministerstwo zdrowia),

Piotr Gryza (ministerstwo zdrowia).

- Zmiany, które przed chwilą ogłosiliśmy, to początek. Zgodnie z zapowiedziami premiera Morawieckiego wprowadzamy nowy model zarządzania. Administracja rządowa, która dotrzymuje słowa, obietnice zrealizuje - powiedziała rzeczniczka rządu po ogłoszeniu nazwisk zdymisjonowanych ministrów.

- Kolejne etapy zmian przed nami, będziemy o nich na bieżąco informować. Dotyczyć będą również gabinetów politycznych - dodała.

Oglądaj Wideo: tvn24 Morawiecki: łącznie odwołano siedemnastu wiceministrów, dziękuję im za pracę

"Kontynuujemy reformy, żeby rząd był mniej polityczny"

Premier poinformował wcześniej na spotkaniu z dziennikarzami, że są kontynuowane prace "związane ze zmianami strukturalnymi, zmianami trybu pracy rządu".

- Rząd PiS tym się różni od poprzedników, że dotrzymuje słowa i my kontynuujemy nasze wewnętrzne reformy w taki sposób, żeby rząd był trochę mniej polityczny, a trochę bardziej urzędniczy - mówił Morawiecki.

Dlatego - jak oświadczył - "wkrótce" na Komitet Stały Rady Ministrów trafi "propozycja ustawy". - Jeżeli zostanie ona zaakceptowana przez parlament, to podsekretarze stanu staną się najwyższą kategorią, najwyższą grupą urzędników. Rząd będzie wtedy znacząco zmniejszony z punktu widzenia tej grupy politycznej - powiedział premier. "Jestem zdecydowany odchudzić rząd". Premier zapowiedział kolejne dymisje Premier Mateusz... czytaj dalej »

Jak mówił, "w ogromnym stopniu" zmiany w Radzie Ministrów nie są zmianami personalnymi i politycznymi, tylko "usprawniającymi pracę rządu".

- Miałem do czynienia z dużymi organizmami, organizacjami przez sporą część mojej pracy zawodowej i wiem, że dyrektorzy, członkowie zarządu, ministrowie starają się zawsze dbać o swoje najbliższe poletko, najlepiej jak potrafią. Sztuka polega na tym, żeby jak najlepiej ze sobą współpracować, żeby rozhermetyzować niektóre struktury - tłumaczył Morawiecki.

Zdaniem szefa rządu, "polska resortowa, zamykająca się" wciąż jest pewnego rodzaju "bolączką".

"W najbliższych dwóch tygodniach kolejne nazwiska"

- Podczas przeglądu, który toczył się od kilku tygodni, opieraliśmy się o pewne analizy, dotyczące m.in. tego, ilu jest pracowników w każdym ministerstwie, ilu pracowników przypada na każdego ministra, jakie są też zadania konkretnych ministerstw - wyjaśniał premier. - To służyło nam za element końcowej oceny - dodał.

Podkreślił, że "najbardziej istotną przyczyną" przeprowadzanych zmian w rządzie jest "chęć przeprowadzenia zmian strukturalnych". Jak mówił, "hasłem przewodnim" jest "konsolidacja działań".

Morawiecki dziękował odchodzącym wiceministrom za pracę, jaką wykonali. - Fakt, że przyjąłem złożone przez nich dymisje, niech świadczy o tym, że oni dobrze wykonali swoją służbę - zaznaczył.

Premier poinformował też, że w najbliższych dwóch tygodniach zostaną przedstawione nazwiska kolejnych wiceministrów, którzy odejdą z rządu. - Tak żeby moje zobowiązanie wypełnić i żeby rzeczywiście o ponad dwudziestu wiceministrów rząd został zmniejszony - mówił szef rządu.

Oglądaj Wideo: tvn24 Premier: w najbliższych dwóch tygodniach kolejne nazwiska wiceministrów, którzy odejdą

"Chcemy usprawnić pracę rządu"

Premier zaznaczył również, że w swoim wyborze kierował się analizami porównawczymi do innych krajów członkowskich UE. - Do krajów skandynawskich, do Niemiec, Austrii, Szwajcarii. W tym kontekście też patrzyliśmy na przydzielane zadania. Oczywiście, nie był to żaden dogmatyczny wyznacznik, ale jednak oczywiście jest coś takiego, jak najlepsze praktyki, dojrzałe kraje od strony instytucjonalnej i przyglądaliśmy się również różnym tamtym wzorcom - mówił szef rządu.

Morawiecki dodał, że redukcja wiceministrów, to nie są zmiany personalne. - Przede wszystkim chcemy jeszcze bardziej usprawnić pracę rządu, zmniejszyć tę warstwę polityczną, a zwiększyć warstwę urzędniczą, podobnie jak to jest w najwyżej rozwiniętych demokracjach Europy Zachodniej - podkreślił.