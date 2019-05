"Mamy bardzo dobrych kandydatów, ale żal się rozstawać z tymi koleżankami i kolegami"





- Mamy bardzo dobrych kandydatów na ministrów. Obecni ministrowie, którzy uzyskali mandaty europosłów, mają dwa tygodnie na rezygnację z obecnych funkcji – powiedział we wtorek w nocy dziennikarzom wracający samolotem ze szczytu w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

W wyborach do PE mandaty europosłów uzyskali wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, a także m.in. rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Premier pytany o to, kiedy nastąpi rekonstrukcja rządu, odpowiedział, że europosłowie obejmą nowe funkcje za kilka tygodni.

"Mamy bardzo dobrych kandydatów"

- Jest oczywiście przepis, że te osoby, które obejmują mandat europarlamentarzystów za kilka tygodni, w ciągu dwóch tygodni muszą z rezygnować z obecnych funkcji, a więc ministerialnych czy poselskich, więc to jest pewna podpowiedź, co do tego, kiedy nastąpi rekonstrukcja rządu – powiedział Morawiecki.

Premier pytany o to, czy są już kandydaci w miejsce ministrów, którzy opuszczą rząd, odpowiedział: "mamy bardzo dobrych kandydatów".

- Ale żal się rozstawać z tymi koleżankami i kolegami, bo to byli znakomici ministrowie, wiceministrowie i po prostu wysokiej klasy profesjonaliści. Była to przyjemność pracować z nimi w rządzie – mówił Morawiecki.