Mazurek: stanowisko Ziobry to stanowisko PiS. Morawiecki: nie ma rozbieżności między ministrami

Video: tvn24

Premier: nie ma rozbieżności między ministrem...

31.10 | Jesteśmy absolutnie zgodni co do tego, że Trybunał Konstytucyjny ma pełne prawo do oceny wszystkich możliwych elementów traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - powiedział w środę Mateusz Morawiecki odnosząc się do pisma, które szef dyplomacji Jacek Czaputowicz skierował do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, dotyczącego zapytania Zbigniewa Ziobry złożonego do TK.

»